Dragon Ball Z: Kakarot: Gerücht: CyberConnect2 kündigt im Februar neues Spiel an

Das verantwortliche Studio von Dragon Ball Z: Kakarot, Demon Slayer, Naruto Shippuden und mehr, CyberConnect2, soll laut einem Insider angeblich im Februar ein neues Spiel ankündigen. Dabei könnte es sich um eine neue IP oder ein kleineres Spiel handeln. Dieser Insider vermutet, dass es nicht um Dragon Ball Z geht, da der Entwickler bereits plant, im Januar etwas zu Kakarot zu veröffentlichen und spekuliert auf ein neues Naruto oder One Piece Spiel.

CyberConnect 2 will be announcing a new Game in February 2022! 👀 pic.twitter.com/vGbsHN8ng9

— PS360HD2 (@PS360HD2) January 1, 2022