Dragon Ball Z: Kakarot: Neuer Trailer zu Kakarot DAIMA entfesselt Part 2

DRAGON BALL Z KAKAROT DAIMA kehrt mit Adventure Through the Demon Realm Part 2 zurück und liefert einen actiongeladenen Launch-Trailer.

Mit einem frischen Launch Trailer macht DRAGON BALL Z KAKAROT DAIMA Adventure Through the Demon Realm Part 2 auf sich aufmerksam und kündigt den sofortigen Startschuss für heute Nacht an.

Der neue Abschnitt der Erweiterung setzt die Reise durch das Dämonenreich fort und zeigt im Trailer eine Reihe intensiver Szenen, die den Fokus auf neue Herausforderungen und kraftvolle Auseinandersetzungen legen.

Die kurzen Einblicke betonen das zentrale Motiv des Updates: Power up. Fight back. Spieler erleben erneut die vertraute Mischung aus Storymomenten, Kämpfen und ikonischen Fähigkeiten, die Kakarot seit Jahren prägen. Part 2 knüpft direkt an die Ereignisse des ersten Abschnitts an und führt die Handlung im düsteren Setting weiter.

Mit der heutigen Dragon Ball Z: Kakarot-Veröffentlichung erweitert das Spiel seine DAIMA Inhalte und ermöglicht Fans, noch tiefer in das Abenteuer im Dämonenreich einzutauchen.