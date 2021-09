Dragon Ball Z: Kakarot: Saiyan-Charaktere tragen Gemüse im Namen

Der offizielle Twitter-Account des Anime-Franchise Dragon Ball hat die gesunde Herkunft der Namen der Saiyan-Charaktere enthüllt. Die auch in Dragon Ball Z: Kakarot vorkommenden Persönlichkeiten tragen nämlich alle Namen, die verschiedenen Gemüse-Sorten nachempfunden sind. Praktischerweise wurde auch gleich eine Übersicht mitgeliefert.

The fact that all of Dragon Ball's Saiyan characters are named after vegetables is common knowledge these days, right?! pic.twitter.com/fXktBBqhfm

