Dragon Ball Z: Kakarot: Trailer und Termin zum Next-Gen-Upgrade

Bandai Namco Entertainment bringt Dragon Ball Z: Kakarot auf Xbox Series X|S und Playstation 5. Auf den Konsolen wird das Action-Rollenspiel eine verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und eine bessere Leistung inklusive 60 FPS erfahren.

Mit einem Trailer wurde jetzt der Termin für die Veröffentlichung der Next-Gen-Version auf den 13. Januar 2023 festgelegt. Er zeigt auch erste Vergleiche zwischen der alten und neuen Version des Spiels.

Wer das Spiel bereits für Xbox One oder PlayStation 5 besitzt, der erhält ein kostenloses Next-Gen-Upgrade.

Neben dem Upgrade dürfen sich Fans auch auf einen vierten DLC-Teil für den Season Pass 2 freuen. Er enthält drei DLCs, der neue Story-Arcs in Spiel einfügt. Mit Bardock: Alone Against Fate ist der Name des ersten bereits bekannt.