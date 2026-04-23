Dragon Is Dead: Dark-Fantasy-Hack-and-Slash startet jetzt auf Konsolen

Ab sofort ist Dragon is Dead für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich und erweitert damit seine bisherige Verfügbarkeit auf Steam. Der Dark-Fantasy-Hack-and-Slash-Titel von TeamSuneat und PM Studios bringt actionorientiertes Gameplay und neue Inhalte auf die Konsolen.

Im Fokus steht ein kampfbetontes Gameplay mit verschiedenen freischaltbaren Klassen, darunter die zauberwirkende Spellblade, der aggressive Berserker und der auf Distanz spezialisierte Hunter. Spieler können Skillbäume individuell anpassen, Runen einsetzen und gezielt nach Legendary- und Mythic-Ausrüstung suchen, während sie sich durch korrumpierte und dynamische Level kämpfen.

Mit dem kürzlich veröffentlichten Rift-Update wurde zudem ein neuer Endgame-Modus integriert. Nach Abschluss des Adventure-Schwierigkeitsgrads erhalten Spieler Zugang zur Rift über den NPC Andes an der Source of Succession. Dort warten 10 aufeinanderfolgende Wellen auf 10 Karten, die steigenden Schwierigkeitsgrad und präzise Build-Optimierung erfordern. Zwischen den Kämpfen müssen schnelle Entscheidungen bei Artefakten und Items getroffen werden, die den weiteren Verlauf maßgeblich beeinflussen.

Wer die finale Welle abschließt, erhält exklusive Rift-Gems, mit denen sich Legendary-Ausrüstung weiter optimieren lässt. Ergänzt wird der Modus durch saisonale Bestenlisten, die zusätzliche Herausforderungen für optimierte Builds und effiziente Runs bieten.

Eine physische Version von Dragon is Dead erscheint am 14. Juli. Die nordamerikanische Edition enthält ein exklusives Poster, während die europäische „Guernian Edition“ zusätzliche Inhalte wie eine Disc oder Cartridge, eine spezielle Hülle, Charakterkarten mit beliebten Helden sowie einen „Lore of Gernian“-Brief bietet.