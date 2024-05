Dragon Quest 12: The Flames Of Fate: Director entschuldigt sich für Mangel an Neuigkeiten

Auf die lange Stille um Dragon Quest 12: The Flame of Fate folgt eine Entschuldigung vom Co-Schöpfer.

Habt ihr euch auch schon gewundert, dass es um Dragon Quest 12: The Flames of Fate derart still ist? Für diese Stille entschuldigte sich vor kurzem Dragon Quest-Co-Schöpfer, -Director und -Autor Yuji Horii.

Bereits 2021 wurde Dragon Quest 12: The Flames of Fate angekündigt. Seither waren Updates eher spärlich. Dessen ist sich auch Horii bewusst. In seinem Post auf X/Twitter teilte er nun mit, dass das Team an dem RGP weiterhin arbeite und er hoffe, dass es dem 2021 verstorbenen Co-Schöpfer und Komponisten Koichi Sugiyama gerecht werde, ebenso dem Anfang des Jahres verstorbenen Charakterdesigners und Art Directors Akira Toriyama.

Anderweitig lässt Horii wissen, dass er nicht viel über Dragon Quest 12 sagen könne, wenngleich er gerade aus einem Meeting käme. Entsprechend geht das Warten auf Neuigkeiten und Details zu Dragon Quest 12: The Flames of Fate weiter. Wie lange, das muss sich zeigen.