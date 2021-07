Dragon Quest 12: The Flames Of Fate: Marke soll innovativ bleiben

Dragon Quest 12: The Flames of Fate wird für die nächsten 10 bis 20 Jahre der Serie eingebunden sein, laut Square Enix.

Zu den Ankündigungen zum 35-jährigen Jubiläum der Dragon Quests-Reihe gehörten auch ein paar Details zum in der Entwicklung befindlichen Dragon Quest 12: The Flames Of Fate. Laut Square Enix werden einige Teile des Titels mit dem traditionellen Image der Serie übereinstimmen, aber „neue Elemente sind auch notwendig.“

Im Gespräch mit Weekly Famitsu sagte Square Enix-Präsident und CEO Yosuke Matsuda, dass der Titel „unter Berücksichtigung der nächsten 10 bis 20 Jahre der Dragon Quest-Serie entwickelt wird.“

„Es gibt Teile, die mit dem traditionellen Image von Dragon Quest übereinstimmen, aber es sind auch neue Elemente notwendig. Schließlich müssen wir als Marke immer innovativ sein.“

Serienschöpfer Yuji Horii verriet, dass das Kommando-Kampfsystem „komplett erneuert“ wird, und lässt offen, was genau damit gemeint ist. Jedenfalls scheint die Story des Spiels ist bereits fertig zu sein und das Entwicklerteam arbeitet jetzt an der „Umsetzung“.

Horii sagte, dass das Sequel ein „großes Spiel“ ist und daher Zeit für die Fertigstellung benötigen wird. Vermutlich sollten sich Spieler auf eine Veröffentlichung nicht vor 2024 einstellen.

Zur Zeit sind eine Reihe anderer Projekte in Arbeit, darunter Dragon Quest 3 HD-2D Remake und das Spin-Off Dragon Quest Treasures, das sich auf Erik und Mia aus Dragon Quest 11 konzentriert.