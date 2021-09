Dragon Quest 12: The Flames Of Fate: Orca als Mitentwickler bestätigt

Orca wird am kommenden Rollenspiel Dragon Quest 12: The Flames of Fate als weiteres Studio die Entwicklung des Spiels unterstützen.

Nachdem bestätigt wurde, dass HexaDrive (The 3rd Birthday, Rez Infinite) bei der Entwicklung von Dragon Quest 12: The Flames of Fate helfen wird, ist jetzt Orca, die Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age und Ace Combat 7: Skies Unknown mitentwickelt haben, ebenfalls mit an Bord sind.

Square Enix hatte weitere Mitarbeiter zur Unterstützung gesucht, die mit der Entwicklung mit Unreal Engine 5 betraut sind und an unangekündigten Inhalten arbeiten sollen. Zu den zu besetzenden Positionen gehören Character Artist, Animator, Rendering Programmer, User Interface Artist und einige mehr.

Wie genau die Beteiligung von Orca dabei eine Rolle spielt ist nicht bekannt. Dragon Quest 12: The Flames of Fate gibt es noch kein Release-Datum. Bestätigt ist, dass das Kampfsystem der Serie komplett erneuert wurde und die Story bereits fertiggestellt sei.