Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Erste zwei Teile könnten auch HD-2D-Remakes erhalten

Der kürzliche Stream zum 35-jährigen Jubiläum von Dragon Quest war vollgepackt mit spannenden Ankündigungen, von Dragon Quest 12: The Flames of Fate bis hin zum Schatzsucher-RPG-Spinoff Dragon Quest Treasures. Eine weitere Ankündigung war Dragon Quest 3 HD-2D Remake, ein Remake eines der beliebtesten Spiele der Serie, das auf der Octopath Traveler-Engine basiert. Das Wenige, was wir davon gesehen haben, sah großartig aus – und es besteht die Chance, dass es nicht das einzige klassische Dragon Quest-Spiel sein wird, das diese Behandlung erhält.

Wie Nintendo Life berichtet, sagte der Schöpfer der Serie, Yuji Horii, während des oben erwähnten Streams, dass Dragon Quest 1 und 2 auch ähnliche HD-2D-Remakes erhalten könnten, bevor er hinzufügte, dass dies zwar etwas ist, was die Entwickler tun wollen, es aber noch nicht offiziell entschieden wurde.

„Vielleicht machen wir danach ein Remake von [Dragon Quest] 1 und 2… also vielleicht wären eins und zwei eine Art unerwartete Überraschung“, sagte er und fügte dann später hinzu: „Wir wollen es, aber es ist noch nicht offiziell.“

Der HD-2D-Stil, den Square Enix mit Octopath Traveler eingeführt hat, ist reif für die Rückkehr von Klassikern, und wir haben mehr als nur ein paar Fans gesehen, die nach Remakes von älteren Dragon Quest- und Final Fantasy-Spielen und sogar etwas wie Chrono Trigger gerufen haben.

Für Dragon Quest 3 HD-2D Remake wurde noch kein Veröffentlichungsdatum genannt, ebenfalls wurde noch nicht bekannt gegeben, für welche Plattformen es erscheinen wird – genau wie Dragon Quest 12 und Dragon Quest Treasures.