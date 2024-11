Dragon Quest III HD-2D Remake: Meistverkauftes Spiel des Jahres in Japan

Der Start des Dragon Quest III HD-2D Remakes verlief für Square Enix äußerst erfolgreich und schon nach wenigen Tagen konnte man den bisher von Final Fantasy XVI gehaltenen, hauseigenen Rekord für zeitgleich aktive Spieler auf Steam deutlich übertreffen.

Und auch in Sachen physische Verkäufe läuft es sehr gut. Wie Famitsu berichtet, liegt das Rollenspiel-Remake in den wöchentlichen Japan-Charts mit großem Abstand auf Platz 1 (Nintendo Switch) und Platz 2 (PlayStation 5).

Mit 641.195 verkauften Einheiten auf der Nintendo Switch und 180.575 auf der PlayStation 5 kommt Dragon Quest III HD-2D Remake in Japan auf insgesamt 821.770 Verkäufe – mehr als zehnmal so viele Verkäufe wie der Rest der Top 10 zusammen.

Laut dem japanische News-Account Genki konnte Dragon Quest III HD-2D Remake somit in nur einer Woche zum meistverkauften Spiel in Japan des gesamten Jahres 2024 aufsteigen.

Zudem handelt es sich dem Bericht zufolge um die erfolgreichste erste Woche einer Veröffentlichung in Japan seit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sowie den erfolgreichsten Start eines Square Enix-Spiels seit dem 2017 für Nintendo 3DS und PlayStation 4 veröffentlichten Dragon Quest 11.

Japan Software Charts (Famitsu)

Dragon Quest III HD-2D Remake (Switch) – 641.195 (Neu) Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5) – 180.575 (Neu) Super Mario Party Jamboree (Switch) – 32.762 (insgesamt 442.593) Mario & Luigi: Brothership (Switch) – 15.168 (insgesamt 78.609) Beyblade X: Xone (Switch) – 9.507 (Neu) Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 5.784 (insgesamt 7.954.332) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – 5.647 (insgesamt 6.055.931) Minecraft (Switch) – 4.771 (insgesamt 3.676.339) Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Switch) – 4.551 (insgesamt 96.293) Luigi’s Mansion 3 (Switch) – 4.445 (insgesamt 1.051.401)