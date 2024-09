Dragon Quest III HD-2D Remake: Rollenspiel erreicht Goldstatus

Fans von Octopath Traveler und Triangle Strategy dürfen sich bald auf neues Futter freuen. So kündigte Square Enix den Goldstatus zu Dragon Quest III HD-2D Remake an.

Das Remake basiert auf dem RPG Dragon Quest 3: The Seeds of Salvation von 1988. Der Spieler übernimmt dabei die Rolle von Erdrick, der sich auf eine epische Reise begibt, um den Erzfeind Baramos zu besiegen.

Wie wir euch schon berichtet hatten, gibt es neue Grafik-Modi, eine Collector’s Edition und vieles mehr. Wenn ihr einen Blick in das Spiel werfen möchtet, schaut euch das 30-minütige Gameplay an.

Passend zum Goldstatus feiern Produzenten Masaaki Hayasaka und der Schöpfer der Serie Yuji Horii auf X (ehemals Twitter) mit euch:

🎊#DragonQuest III HD-2D Remake has gone gold! 🎊

Time for a snap of Yuji Horii, father of Dragon Quest, and Masaaki Hayasaka, producer of Dragon Quest III HD-2D Remake, to commemorate the moment 📸

Just 2 months until the worldwide release on Nintendo Switch, PS5, Xbox Series… pic.twitter.com/yHvaoswF2y

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) September 14, 2024