DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Ab sofort für alle aktuellen Plattformen erhältlich

DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE ist ab sofort für alle aktuellen Plattformen erhältlich!

Square Enix freut sich, die Veröffentlichung von DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Microsoft Store auf Windows, bekanntzugeben. Der epische Abschluss der Erdrick-Trilogie, die letztes Jahr mit dem von Kritikern gefeierten DRAGON QUEST III HD-2D Remake begann, wird damit eingeläutet.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake besteht aus vollständigen Remakes von DRAGON QUEST I und DRAGON QUEST II, die chronologisch nach DRAGON QUEST III HD-2D Remake stattfinden, welches im November 2024 erschien.

In diesen zwei zeitlosen Abenteuern erleben Spieler den dramatischen Abschluss der Erdrick-Trilogie, die durch den beliebten HD-2D-Grafikstil und mit nie zuvor gesehenen Story-Inhalten sowie Gameplay-Modernisierungen zu neuem Leben erwachen. Neben anderen Erweiterungen warten in DRAGON QUEST II außerdem eine neue Unterwasserwelt und ein neuer spielbarer Charakter darauf, entdeckt zu werden.

In DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake übernehmen Spieler die Kontrolle über die Nachfahren von Erdrick, dem legendären Helden, dessen Vermächtnis nach den Ereignissen von DRAGON QUEST III HD-2D Remake über Generationen weitergegeben wurde.

In diesen Spielen wird die epische Geschichte fortgesetzt und Neueinsteiger können die gesamte Sammlung mit der ausschließlich digital erhältlichen DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection erleben, welche DRAGON QUEST III HD-2D Remake und DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake in einem ultimativen Set vereint.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ist ab sofort auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC via Steam erhältlich.

Der Launch-Trailer zu DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake steht hier bereit:



