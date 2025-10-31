DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Ab sofort für alle aktuellen Plattformen erhältlich

Square Enix freut sich, die Veröffentlichung von DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Microsoft Store auf Windows, bekanntzugeben. Der epische Abschluss der Erdrick-Trilogie, die letztes Jahr mit dem von Kritikern gefeierten DRAGON QUEST III HD-2D Remake begann, wird damit eingeläutet.
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake besteht aus vollständigen Remakes von DRAGON QUEST I und DRAGON QUEST II, die chronologisch nach DRAGON QUEST III HD-2D Remake stattfinden, welches im November 2024 erschien.
In diesen zwei zeitlosen Abenteuern erleben Spieler den dramatischen Abschluss der Erdrick-Trilogie, die durch den beliebten HD-2D-Grafikstil und mit nie zuvor gesehenen Story-Inhalten sowie Gameplay-Modernisierungen zu neuem Leben erwachen. Neben anderen Erweiterungen warten in DRAGON QUEST II außerdem eine neue Unterwasserwelt und ein neuer spielbarer Charakter darauf, entdeckt zu werden.
In DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake übernehmen Spieler die Kontrolle über die Nachfahren von Erdrick, dem legendären Helden, dessen Vermächtnis nach den Ereignissen von DRAGON QUEST III HD-2D Remake über Generationen weitergegeben wurde.
In diesen Spielen wird die epische Geschichte fortgesetzt und Neueinsteiger können die gesamte Sammlung mit der ausschließlich digital erhältlichen DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection erleben, welche DRAGON QUEST III HD-2D Remake und DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake in einem ultimativen Set vereint.
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ist ab sofort auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC via Steam erhältlich.
Der Launch-Trailer zu DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake steht hier bereit:
Wieder schöner Trailer. Habe gestern Abend die Hauptstory in Dragon Quest III beendet und starte heute mit Dragon Quest I & II HD-2D Remake. 💚
Hat dir das Remake des dritten Teils gefallen?
Ich kam bis letzt leider noch nicht dazu, werde vermutlich aber mit dem Remake der Teile I-II anfangen.
Ui das sieht echt gut aus.
Sieht echt hübsch aus, das Kampfsystem sieht trotzdem noch sehr klassisch aus – sprich man sieht die Charas nicht beim angreifen. Bevorzuge da eher das Kampfsystem von FF.
Steht auch noch auf meiner Liste 👍.
Ist schon echt toll, wie die Ursprünge der Reihe verwertet werden.
Da scheint viel Herzblut drin zu stecken!
Ist auf der Wunschliste und wird noch dieses Jahr in Angriff genommen.
sieht ganz nett aus 🙂 nur das Kampfsystem schreckt mich sehr ab xD bevorzuge eher eins wie in Secret of Mana und Evermore