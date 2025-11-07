DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Begeistert Fans und Kritiker weltweit

13 Autor: , in News / DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake
Image: LTD.

Die legendären Anfänge der Rollenspielgeschichte DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake feiern in modernem Glanz ihr großes Comeback!

Mit dem neuen Trailer voller Auszeichnungen feiern DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ein eindrucksvolles Comeback und zeigen, warum diese beiden Klassiker bis heute als Meilensteine des Rollenspielgenres gelten.

Die Neuauflagen präsentieren sich in beeindruckender HD-2D-Grafik, die nostalgischen Pixel-Charme mit modernen visuellen Effekten verbindet. Kritiker loben insbesondere die gelungene Balance aus klassischem Gameplay und frischer Präsentation, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anspricht.

In DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake erleben Spieler die Ursprünge der beliebten Reihe neu – mit überarbeiteter Musik, verbesserter Benutzeroberfläche und optimiertem Spielfluss. Das Abenteuer führt durch ikonische Königreiche, gefährliche Dungeons und unvergessliche Begegnungen, die das Fundament für Generationen von Rollenspielen legten.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ist ab sofort für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Windows erhältlich.

13 Kommentare Added

  1. Vayne1986 17675 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.11.2025 - 19:05 Uhr

    Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻 Macht Spaß und sieht fantastisch aus. ♥️ Einzig was mich stört bei Teil 1 ist die Standard Kampfmusik. Die kann auf Dauer nerven. Gefällt mir nicht. Der Rest des Soundtracks ist wunderbar. 💚

  2. buimui 441010 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 07.11.2025 - 19:07 Uhr

    Steht noch auf meiner „kaufen“-Liste. Ist für mich ein Muss als JRPG-Fan und freut mich, dass es so gut ankommt.

  3. BasDom 15420 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 07.11.2025 - 19:14 Uhr

    Schon happig für 60 Pappen.. dachte wenigstens digital sei es günstiger, ist wohl nicht so 😄

    • Kenty 227790 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 20:58 Uhr
      Antwort auf BasDom

      Sind sogar 69,99 Euro für die XBox Version. Und dann noch nicht mal eine deutsche Synchronisation, d.h. man ist wieder in den Untertiteln unterwegs.

  4. Katanameister 238660 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 19:19 Uhr

    Schön dass man Spaß dran hat, sollte sich gerade auf der Switch gut verkaufen und im Handheldmodus gespielt werden.

  5. Fire12 5300 XP Beginner Level 3 | 07.11.2025 - 19:33 Uhr

    Steht weit oben auf meiner Liste
    Hat aber Zeit dann ist es auch etwas günstiger

  6. Patricius 27125 XP Nasenbohrer Level 3 | 07.11.2025 - 20:21 Uhr

    Ich warte auf das DQ IX Remake, falls es jemals kommt.
    Mein erstes Dragon Quest, sonst nur Spin Offs wie Treasures und Monsters der dunkle Prinz gespielt.

    • Ash2X 301800 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.11.2025 - 20:44 Uhr
      Antwort auf Patricius

      Das würde, neben 5 und 6, durchaus Sinn ergeben. Gerade weil Handhelds nicht jedermanns Ding sind.

  8. Kenty 227790 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 21:00 Uhr

    Habe ich nie gespielt, und es wäre deswegen sicherlich ganz nett. Schnuffig aussehen tut es ja auch, aber was mich stört ist der hohe Preis von 70 Euro für ein wiedergekäutes Spiel und die fehlende deutsche Synchronisation 🐐.

  10. FaMe 151945 XP God-at-Arms Bronze | 07.11.2025 - 22:16 Uhr

    Ich versuche zu widerstehen. Auch wenn es mir nach diesem Video schwer fällt.

