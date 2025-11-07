DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Begeistert Fans und Kritiker weltweit

Mit dem neuen Trailer voller Auszeichnungen feiern DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ein eindrucksvolles Comeback und zeigen, warum diese beiden Klassiker bis heute als Meilensteine des Rollenspielgenres gelten.
Die Neuauflagen präsentieren sich in beeindruckender HD-2D-Grafik, die nostalgischen Pixel-Charme mit modernen visuellen Effekten verbindet. Kritiker loben insbesondere die gelungene Balance aus klassischem Gameplay und frischer Präsentation, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anspricht.
In DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake erleben Spieler die Ursprünge der beliebten Reihe neu – mit überarbeiteter Musik, verbesserter Benutzeroberfläche und optimiertem Spielfluss. Das Abenteuer führt durch ikonische Königreiche, gefährliche Dungeons und unvergessliche Begegnungen, die das Fundament für Generationen von Rollenspielen legten.
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ist ab sofort für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Windows erhältlich.
Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻 Macht Spaß und sieht fantastisch aus. ♥️ Einzig was mich stört bei Teil 1 ist die Standard Kampfmusik. Die kann auf Dauer nerven. Gefällt mir nicht. Der Rest des Soundtracks ist wunderbar. 💚
Steht noch auf meiner „kaufen“-Liste. Ist für mich ein Muss als JRPG-Fan und freut mich, dass es so gut ankommt.
Schon happig für 60 Pappen.. dachte wenigstens digital sei es günstiger, ist wohl nicht so 😄
Sind sogar 69,99 Euro für die XBox Version. Und dann noch nicht mal eine deutsche Synchronisation, d.h. man ist wieder in den Untertiteln unterwegs.
Oh, hab nur bei steam geschaut ^^
Schön dass man Spaß dran hat, sollte sich gerade auf der Switch gut verkaufen und im Handheldmodus gespielt werden.
Steht weit oben auf meiner Liste
Hat aber Zeit dann ist es auch etwas günstiger
Ich warte auf das DQ IX Remake, falls es jemals kommt.
Mein erstes Dragon Quest, sonst nur Spin Offs wie Treasures und Monsters der dunkle Prinz gespielt.
Das würde, neben 5 und 6, durchaus Sinn ergeben. Gerade weil Handhelds nicht jedermanns Ding sind.
Ich warte noch bis es günstiger ist. habe ich aber definitiv Lust drauf
Habe ich nie gespielt, und es wäre deswegen sicherlich ganz nett. Schnuffig aussehen tut es ja auch, aber was mich stört ist der hohe Preis von 70 Euro für ein wiedergekäutes Spiel und die fehlende deutsche Synchronisation 🐐.
Sieht Grafisch aber auch wirklich schön aus 🙂
Ich versuche zu widerstehen. Auch wenn es mir nach diesem Video schwer fällt.