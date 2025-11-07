DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Begeistert Fans und Kritiker weltweit

Die legendären Anfänge der Rollenspielgeschichte DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake feiern in modernem Glanz ihr großes Comeback!

Mit dem neuen Trailer voller Auszeichnungen feiern DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ein eindrucksvolles Comeback und zeigen, warum diese beiden Klassiker bis heute als Meilensteine des Rollenspielgenres gelten.

Die Neuauflagen präsentieren sich in beeindruckender HD-2D-Grafik, die nostalgischen Pixel-Charme mit modernen visuellen Effekten verbindet. Kritiker loben insbesondere die gelungene Balance aus klassischem Gameplay und frischer Präsentation, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anspricht.

In DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake erleben Spieler die Ursprünge der beliebten Reihe neu – mit überarbeiteter Musik, verbesserter Benutzeroberfläche und optimiertem Spielfluss. Das Abenteuer führt durch ikonische Königreiche, gefährliche Dungeons und unvergessliche Begegnungen, die das Fundament für Generationen von Rollenspielen legten.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ist ab sofort für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Windows erhältlich.