DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Brandneue Unterwasserregion vorgestellt

2 Autor: , in News / DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake
Image: LTD.

In einem neu veröffentlichten Video zu DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake wird ein brandneuer Bereich auf dem Meeresgrund vorgestellt.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake bietet alteingesessenen Rollenspiel-Fans sowie Neueinsteigern die Möglichkeit, die beliebten Klassiker in neuer Pracht zu erleben.

Doch nicht nur das! Neben den Originalinhalten gibt es unter anderem einen komplett neuen Bereich auf dem Meeresgrund zu erkunden. Dieser wird in einem neu veröffentlichten Video von Producer Hayasaka Masaaki vorgestellt.

Via Luftblase wird das Schiff der Spieler Richtung Meeresgrund befördert, wo eine Meerjungfrau die Gruppe um Hilfe bittet. Nun gilt es, die Geheimnisse der verwüstete Unterwasserstadt Mersea zu lüften und das Schicksal der versteckten Region aufzuklären.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC.

Quelle
  2. Vayne1986 14860 XP Leetspeak | 26.09.2025 - 06:42 Uhr

    Freue mich auf die Unterwasserregion in Dragon Quest I & II HD-2D Remake. ♥️

    0

