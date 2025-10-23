DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Das Vermächtnis des Lichts erstrahlt im Story-Trailer

Die klassischen Abenteuer kehren in modernem HD-2D-Stil zurück – Vorbestellungen für alle Plattformen ab sofort möglich!

Mit DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake erscheinen zwei der legendärsten Rollenspiele der Videospielgeschichte in einer neu gestalteten Version. Der Doppelpack wird am 30. Oktober 2025 veröffentlicht und vereint die ersten beiden Teile der Serie, die die Geschehnisse nach DRAGON QUEST III fortführen.

In DRAGON QUEST I übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle eines Helden, der die Bürde seines Schicksals trägt und sich der Aufgabe stellt, den Drachenfürsten zu besiegen, um das Königreich zu retten. DRAGON QUEST II setzt die Geschichte fort und erzählt von einem neuen Zeitalter der Dunkelheit, das nur durch die Freundschaft und den Zusammenhalt zwischen den Gefährten überwunden werden kann.

Die Neuauflage präsentiert sich im charakteristischen HD-2D-Stil, der klassische Pixelgrafik mit modernen Beleuchtungs- und Tiefeneffekten verbindet. So entsteht ein nostalgisches, aber zugleich visuell beeindruckendes Erlebnis, das sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anspricht.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC und Steam. Vorbestellungen sind ab sofort (via Amazon) möglich.