DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Erdricks Vermächtnis im Mittelpunkt

Image: LTD.

Zwei Klassiker, ein episches Abenteuer: Dragon Quest I & II erscheinen im HD-2D-Gewand am 30. Oktober 2025.

Mit dem neuen „Erdrick’s Legacy“-Trailer hat Square Enix weitere Eindrücke aus dem kommenden Dragon Quest I & II HD-2D Remake präsentiert. Die überarbeitete Fassung vereint die ersten beiden Teile der legendären Erdrick-Trilogie in einem Paket – komplett neu aufgelegt im beliebten HD-2D-Stil, der klassische Pixeloptik mit modernen Effekten kombiniert.

Spieler begleiten erneut die Nachfahren des Helden Erdrick auf ihrer Reise durch eine von Monstern bedrohte Welt, um das Böse zurückzudrängen und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dabei bleibt die grundlegende Struktur der Originale erhalten, wird aber durch visuelle Verbesserungen, überarbeitete Menüs und möglicherweise zusätzliche Komfortfunktionen modernisiert.

Der neue Trailer zu DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, der exklusiv in der japanischen Nintendo Direct Ausgabe gezeigt wurde, enthüllt spannende neue Details.

Darunter die Einführung der Prinzessin von Cannock als spielbare Figur in DRAGON QUEST II. Die Prinzessin ist die Schwester des Prinzen von Cannock, einem weiteren Gruppenmitglied, und bringt ihren mutigen und temperamentvollen Charakter in das weltumspannende Abenteuer ein. Zwar war sie bereits in der Originalversion präsent, doch erstmals ist sie nun auch aktiv spielbar.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober 2025.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake besteht aus vollständigen Remakes von DRAGON QUEST I und DRAGON QUEST II, die chronologisch nach DRAGON QUEST III HD-2D Remake stattfinden, welches im November 2024 erschien.

In diesen zwei zeitlosen Abenteuern erleben Spieler den dramatischen Abschluss der Erdrick-Trilogie, die durch den beliebten HD-2D-Grafikstil und mit nie zuvor gesehenen Story-Inhalten sowie Gameplay-Modernisierungen zu neuem Leben erwachen.

Die digitale DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection, die DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake und DRAGON QUEST III HD-2D Remake umfasst, erscheint ebenfalls am 30. Oktober für dieselben Plattformen.

Vorbestellungen für DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake sind ab sofort1 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam möglich.