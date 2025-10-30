DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Erste Wertungen im Medaillenspiegel

Das sind die ersten Bewertungen zur Neuauflage von Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake vereint die ersten beiden ikonischen Kapitel der Erdrick-Trilogie in einem modernisierten Gesamtpaket.

Mit detailverliebter HD-2D-Grafik, überarbeiteten Spielmechaniken und neuen Inhalten lädt das Remake Spieler dazu ein, in klassische Fantasy-Welten einzutauchen und sich heldenhaft gegen die drohende Finsternis zu stellen.

Die Neuauflage verbindet nostalgischen Charme mit zeitgemäßer Präsentation und bietet ein episches Rollenspielerlebnis für alte Fans und neue Entdecker gleichermaßen.

Kurz vor dem Release sind die ersten Testwertungen der Fachpresse eingetroffen. Der Score auf Opencritic lag bei Redaktionsschluss bei 87 bzw. bei Metacritic bei 85.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake ist ab Freitag für Xbox Series X|S erhältlich.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake – Medaillenspiegel

Forbes 10/10

ComingSoon.net 9,5/10

Gamer Guides 92/100

IGN 9/10

TheSixthAxis 9/10

PSX Brasil 90/100

Worth Playing 9/10

GAMES.CH 90 %

COGconnected 86/100

Everyeye.it 8,2/10

Push Square 8/10

GameSpot 7/10