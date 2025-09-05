DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Gameplay-Übersichtstrailer zeigt zwei Rollenspiel‑Legenden

Erlebt die legendären Anfänge von DRAGON QUEST in atemberaubender HD‑2D‑Optik ab dem 30. Oktober 2025!

Im DRAGON QUEST I & II HD‑2D Remake erlebt ihr die beiden ersten Teile der weltbekannten Rollenspielreihe in einer vollständig überarbeiteten Version mit moderner HD‑2D‑Grafik.

Die Neuauflage kombiniert den nostalgischen Charme der Originale mit detailreichen Umgebungen, dynamischen Lichteffekten und einer verbesserten Spielmechanik.

Ihr erkundet weitläufige Oberwelten, besucht lebendige Städte und stellt euch gefährlichen Dungeons, während ihr eine epische Handlung verfolgt, die den Grundstein für das DRAGON QUEST‑Universum legt. Das rundenbasierte Kampfsystem wurde behutsam modernisiert, um euch flüssige und taktisch anspruchsvolle Gefechte zu bieten.

Neue Komfortfunktionen wie anpassbare Kampfgeschwindigkeit und optimierte Kartenansichten erleichtern die Orientierung und sorgen für ein reibungsloses Spielerlebnis.

Im DRAGON QUEST I & II HD‑2D Remake könnt ihr eure Gruppe individuell zusammenstellen, Ausrüstung verbessern und strategische Entscheidungen treffen, die den Verlauf eurer Abenteuer beeinflussen.

Jetzt könnt ihr euch in einem neuen DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Gameplay-Übersichtstrailer einen weiteren Eindruck von dem Spiel verschaffen:

Der Titel erscheint am 30. Oktober 2025 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X und S, Windows PC und Steam und richtet sich sowohl an langjährige Fans als auch an neue Spieler, die die Ursprünge einer der erfolgreichsten RPG‑Serien aller Zeiten in einer zeitgemäßen Präsentation erleben möchten.

  1. Ralle89 10000 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 05.09.2025 - 17:42 Uhr

    Da bin ich raus aber viel Spaß an alle die Freude daran haben 😄

    0
  2. Vayne1986 13460 XP Leetspeak | 05.09.2025 - 17:59 Uhr

    Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻

    Also ich freue mich darauf. Kommt ja 1 Monat nach FF Tactics. Passt also sehr gut mit der Veröffentlichung. 🙂✌🏻

    0
  5. RumRoGERs 93105 XP Posting Machine Level 2 | 05.09.2025 - 20:12 Uhr

    Sieht top aus! Ich gehe auch davon aus, dass es ein Play Anywhere Titel sein wird. 🙂

    0

