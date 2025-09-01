DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Goldstatus erreicht

8 Autor: , in News / DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake
Image: LTD.

Für Dragon Quest I & II HD-2D Remake wurde der Goldstatus verkündet.

Grund zu feiern hatten am Wochenende Yuji Horii und Masaaki Hayasaka. Der Schöpfer der Dragon Quest-Reihe zelebrierte mit Produzent Masaaki Hayasaka die Fertigstellung von Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Für das Erreichen des Goldstatus haben die beiden für ein feierliches Foto posiert.

Am 30. Oktober kann Dragon Quest I & II HD-2D Remake somit für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 1|2 und den PC erscheinen.

  1. Vayne1986 13220 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 01.09.2025 - 18:02 Uhr

    Sehr schön. Freut mich, dass Dragon Quest I & II HD-2D Remake fertig ist. 🥳 Freue mich darauf. 🙂

    0
  4. Katanameister 188540 XP Battle Rifle God | 01.09.2025 - 18:40 Uhr

    Schön für Fans dieses Klassikers, ich werde erstmal passen und dann im Angebot zuschlagen.

    0
  5. Wartenaufwunder 132590 XP Elite-at-Arms Silber | 01.09.2025 - 18:43 Uhr

    Mag das andere Remake AUSSER das ich es total blöd finde…das ich im Kampf meine Party nicht sehe.
    Eine der schlimmsten Designentscheidung ever…

    0
  6. danbu 56210 XP Nachwuchsadmin 7+ | 01.09.2025 - 19:04 Uhr

    Muss erstmal noch Teil 3 spielen und find Vollpreis bei den aufgewärmten Spielen auch etwas viel, aber freue mich drauf sie dann irgendwann mal zu spielen.

    0
  8. Xbox117 45940 XP Hooligan Treter | 01.09.2025 - 19:33 Uhr

    Hab bisher nur Dragon Quest 12 gespielt, der Rest kam ja bisher auch nicht für die Xbox.
    Wenn ich mir allerdings die Grafik dieses Spiels anschaue dann frage ich mich schon, was für ein Remake das sein soll?
    Und dann noch Vollpreis dafür verlangen?
    Sieht mir eher nach einem 20€ AA Spiel aus.

    0

