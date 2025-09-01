DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Goldstatus erreicht

Grund zu feiern hatten am Wochenende Yuji Horii und Masaaki Hayasaka. Der Schöpfer der Dragon Quest-Reihe zelebrierte mit Produzent Masaaki Hayasaka die Fertigstellung von Dragon Quest I & II HD-2D Remake.
Für das Erreichen des Goldstatus haben die beiden für ein feierliches Foto posiert.
Am 30. Oktober kann Dragon Quest I & II HD-2D Remake somit für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 1|2 und den PC erscheinen.
🎊 #DragonQuest I & II HD-2D Remake has gone gold! 🎊
Here’s a photo of Yuji Horii, father of Dragon Quest, and Masaaki Hayasaka, Dragon Quest I & II HD-2D Remake producer, celebrating the occasion! 📸
Just two months to go until the release on Nintendo Switch 2, Nintendo… pic.twitter.com/AKOuqHOcNV
— DRAGON QUEST (@DragonQuest) August 30, 2025
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr schön. Freut mich, dass Dragon Quest I & II HD-2D Remake fertig ist. 🥳 Freue mich darauf. 🙂
Freue mich schon drauf.
Freue mich auch, der Release Preis ist mir aber viel zu hoch. Werde warten.
Schön für Fans dieses Klassikers, ich werde erstmal passen und dann im Angebot zuschlagen.
Mag das andere Remake AUSSER das ich es total blöd finde…das ich im Kampf meine Party nicht sehe.
Eine der schlimmsten Designentscheidung ever…
Muss erstmal noch Teil 3 spielen und find Vollpreis bei den aufgewärmten Spielen auch etwas viel, aber freue mich drauf sie dann irgendwann mal zu spielen.
Kenne das Spiel gar nicht
Hab bisher nur Dragon Quest 12 gespielt, der Rest kam ja bisher auch nicht für die Xbox.
Wenn ich mir allerdings die Grafik dieses Spiels anschaue dann frage ich mich schon, was für ein Remake das sein soll?
Und dann noch Vollpreis dafür verlangen?
Sieht mir eher nach einem 20€ AA Spiel aus.