DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Nächstes Spiel soll am 27. Mai offiziell enthüllt werden

Für die Dragon-Quest-Reihe steht laut Serien-Schöpfer Yuji Horii am 27. Mai eine große Präsentation an, bei der offenbar auch das nächste Spiel angekündigt werden soll.
Die Enthüllung soll im Rahmen eines speziellen Livestreams zum 40. Jubiläum der Reihe stattfinden. Horii erklärte dazu, dass während der Übertragung voraussichtlich das nächste Werk beziehungsweise der nächste Titel vorgestellt werde.
Neben der neuen Spielankündigung sollen zudem weitere Inhalte und Projekte rund um Dragon Quest Teil der Präsentation sein. Konkrete Details zu Plattformen, Umfang oder einem möglichen Release-Termin wurden bislang jedoch nicht genannt.
Die Aussagen gelten als erster klarer Hinweis darauf, dass Dragon Quest zeitnah fortgesetzt wird. Welche Form das neue Projekt annehmen wird, bleibt aktuell noch offen.
Der Livestream am 27. Mai markiert gleichzeitig das 40-jährige Jubiläum der traditionsreichen Rollenspielserie.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird wohl entweder ein Nachfolger oder/und Remake eines älteren Teils werden
Hoffentlich wird Dragon Quest the Flames of Fate endlich richtig vorgestellt.
Ich hoffe sehr auf eine Ankündigung von Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Wenn noch dazu ein Remaster zu DQ VIII für aktuelle Konsolen käme, würde mich das freuen. ❤️ Den mögliche Livestream schaue ich mir auf jeden Fall an. 🙂
Diese Spiele sind immer wieder gut und auch die Optik der neuen Spieler gefällt mir immer sehr gut.
Fette Sache 😎 Dragon Quest geht immer
Sehr gut. Bin da mal gespannt was da auf ein zu kommt und welcher DQ es wird. Hoffe da auf ein Neuen Ableger und bitte kein Builders.
DQ12 ist aber auch mehr als überfällig 😄