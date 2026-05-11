DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Nächstes Spiel soll am 27. Mai offiziell enthüllt werden

Zum 40. Jubiläum von Dragon Quest soll am 27. Mai offenbar das nächste Spiel der Reihe angekündigt werden.

Für die Dragon-Quest-Reihe steht laut Serien-Schöpfer Yuji Horii am 27. Mai eine große Präsentation an, bei der offenbar auch das nächste Spiel angekündigt werden soll.

Die Enthüllung soll im Rahmen eines speziellen Livestreams zum 40. Jubiläum der Reihe stattfinden. Horii erklärte dazu, dass während der Übertragung voraussichtlich das nächste Werk beziehungsweise der nächste Titel vorgestellt werde.

Neben der neuen Spielankündigung sollen zudem weitere Inhalte und Projekte rund um Dragon Quest Teil der Präsentation sein. Konkrete Details zu Plattformen, Umfang oder einem möglichen Release-Termin wurden bislang jedoch nicht genannt.

Die Aussagen gelten als erster klarer Hinweis darauf, dass Dragon Quest zeitnah fortgesetzt wird. Welche Form das neue Projekt annehmen wird, bleibt aktuell noch offen.

Der Livestream am 27. Mai markiert gleichzeitig das 40-jährige Jubiläum der traditionsreichen Rollenspielserie.