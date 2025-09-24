DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Trailer zu neuen Inhalten

Macht euch bereit für eine neue Reise mit DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake! Erkundet den geheimnisvollen Meeresgrund, entdeckt versteckte Schriftrollen und Siegel und versucht euer Glück bei der Tombola.
Erlebt ein zeitloses Abenteuer neu – mit zusätzlichen Inhalten und Verbesserungen, die es lebendiger machen als je zuvor.
Der Trailer präsentiert neue Inhalte, wie den Meeresgrund, Schriftrollen, Siegel und die Tombola, die in dem Spiel eingeführt werden.
Sehr schöner interessanter Trailer. 👍🏻 Freue mich auf Dragon Quest I & II HD-2D Remake. ♥️
Auf das Remake freue ich mich auch.
Der Preis ist ja schon ziemlich hoch für das Spiel, gut dass ich bestens versorgt bin.
Das sieht schon knuffig aus, aber 70 Moneten für ein „Remake“ ist mir dann doch schon ein klitzekleines bisschen zu viel