DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Trailer zu neuen Inhalten

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake veröffentlicht einen neuen Trailer zu neuen Inhalten!

Macht euch bereit für eine neue Reise mit DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake! Erkundet den geheimnisvollen Meeresgrund, entdeckt versteckte Schriftrollen und Siegel und versucht euer Glück bei der Tombola.

Erlebt ein zeitloses Abenteuer neu – mit zusätzlichen Inhalten und Verbesserungen, die es lebendiger machen als je zuvor.

Der Trailer präsentiert neue Inhalte, wie den Meeresgrund, Schriftrollen, Siegel und die Tombola, die in dem Spiel eingeführt werden.