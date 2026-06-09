DRAGON QUEST Monsters: Die welkende Welt: Erscheint mit über 500 Monstern am 3. Dezember 2026

Die Monsterzucht-Reihe kehrt zurück: Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt erscheint am 3. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam und Windows.

Der neueste Serienteil wurde erstmals im Rahmen der Dragon Quest Day-Feierlichkeiten vorgestellt und setzt auf eine vollständig neue Geschichte rund um die beiden Protagonistinnen Bianca und Nera. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durch die Welt von Immerwelk, die sie wieder zum Leben erwecken sollen.

Im Mittelpunkt steht erneut das bekannte Monster-System der Reihe: Spieler können über 500 verschiedene Monster sammeln, trainieren, kombinieren und im Kampf einsetzen. Die Mischung aus Zuchtmechaniken und strategischen Kämpfen bleibt dabei ein zentraler Bestandteil des Gameplays.

Die Welt wurde grafisch überarbeitet und soll eine modernisierte Darstellung der bekannten Dragon-Quest-Ästhetik bieten, ohne den klassischen Stil der Reihe zu verlieren.

Zusätzlich wird ein Frühkauf-Bonus angeboten, der ein „Abenteuer-Starthilfe-Set“ enthält. Dieses umfasst unter anderem Monstermampf, Reichmacher und Talentsamen und soll den Einstieg in das Abenteuer erleichtern.

Der neue Trailer zu Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt zeigt erstmals weitere Eindrücke der Spielwelt und des Monster-Gameplays.