DRAGON QUEST Monsters: Die welkende Welt: Erscheint mit über 500 Monstern am 3. Dezember 2026

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Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt bringt neue Monsterzucht und eine frische Geschichte.

Die Monsterzucht-Reihe kehrt zurück: Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt erscheint am 3. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam und Windows.

Der neueste Serienteil wurde erstmals im Rahmen der Dragon Quest Day-Feierlichkeiten vorgestellt und setzt auf eine vollständig neue Geschichte rund um die beiden Protagonistinnen Bianca und Nera. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durch die Welt von Immerwelk, die sie wieder zum Leben erwecken sollen.

Im Mittelpunkt steht erneut das bekannte Monster-System der Reihe: Spieler können über 500 verschiedene Monster sammeln, trainieren, kombinieren und im Kampf einsetzen. Die Mischung aus Zuchtmechaniken und strategischen Kämpfen bleibt dabei ein zentraler Bestandteil des Gameplays.

Die Welt wurde grafisch überarbeitet und soll eine modernisierte Darstellung der bekannten Dragon-Quest-Ästhetik bieten, ohne den klassischen Stil der Reihe zu verlieren.

Zusätzlich wird ein Frühkauf-Bonus angeboten, der ein „Abenteuer-Starthilfe-Set“ enthält. Dieses umfasst unter anderem Monstermampf, Reichmacher und Talentsamen und soll den Einstieg in das Abenteuer erleichtern.

Der neue Trailer zu Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt zeigt erstmals weitere Eindrücke der Spielwelt und des Monster-Gameplays.

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19 Kommentare Added

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    • ShellingFord135 13325 XP Leetspeak | 09.06.2026 - 18:07 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      September und Oktober sind ohnehin schon proppe voll da jeder GTA im November vermeiden will. Dezember ist als eine gute Wahl

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      • Ash2X 343740 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.06.2026 - 18:09 Uhr
        Antwort auf ShellingFord135

        Ja, es war ein Scherz weil die Kingdom Hearts Collection, FF 1 und Tales of Eternia im Oktober kommen…

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        • ShellingFord135 13325 XP Leetspeak | 09.06.2026 - 18:12 Uhr
          Antwort auf Ash2X

          Achso, sorry😅 Ich bin gerade erst dabei, mit den News und den Ankündigungen der Nintendo direkt aufzuholen, dass war mir noch nicht bewusst🙈

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  2. Vayne1986 60185 XP Stomper | 09.06.2026 - 18:02 Uhr

    Bin gespannt und freue mich auf Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt. 😊❤️

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  5. HaloGott 19355 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.06.2026 - 18:16 Uhr

    Das letzte Dragon Quest was ich gespielt hatte war früher auf dem Gameboy Color 😅

    Hätte ich eigentlich schon wieder Lust drauf

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  8. Ripperdom 29305 XP Nasenbohrer Level 4 | 10.06.2026 - 05:57 Uhr

    Wunschliste, und zwar direkt nach Anschluss dieser Meldung: Mich beflügeln irgendwie so Monsterfangspiele. Man braucht fast gar keine Switch + Pokémon, um auf seine Kosten zu kommen. Und als Nächstes dann ein World of Final Fantasy bitte ..

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    • danbu 72070 XP Tastenakrobat Level 1 | 10.06.2026 - 09:15 Uhr
      Antwort auf Ripperdom

      Taugte der erste davon eigentlich was? Also World of Final Fantasy.
      Schon öfter mal mit geliebäugelt, aber dann immer gezögert, weil es irgendwie so extrem nach Fanservice aussieht (was ich nicht schlimm fände, wenn man zusätzlich ein gutes Spiel bekommt)

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        • danbu 72070 XP Tastenakrobat Level 1 | 10.06.2026 - 10:03 Uhr
          Antwort auf Ripperdom

          Hm okay, danke für das Feedback. Vielleicht sollte ich dem Spiel ja doch mal ne Chance geben. Gibts ja teilweise auch recht günstig. Bin auch aktuell irgendwie in Final Fantasy-Stimmung. ^^

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          • Ripperdom 29305 XP Nasenbohrer Level 4 | 10.06.2026 - 10:28 Uhr
            Antwort auf danbu

            Ja, ich zocke auch aktuell Final Fantasy Remake Teil 2. Das kann ich auch empfehlen. Die Performance ist ein bisschen doof, aber man kann darüber hinwegsehen, weil es ohnehin ein sehr gutes Game ist.

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            • danbu 72070 XP Tastenakrobat Level 1 | 10.06.2026 - 13:19 Uhr
              Antwort auf Ripperdom

              Das habe ich auf jeden Fall noch vor zu zocken. Der erste Teil vom Remake hatte mir schon ziemlich gut gefallen.
              Aber natürlich schade, wenn die Performance nicht ganz astrein ist.

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  9. danbu 72070 XP Tastenakrobat Level 1 | 10.06.2026 - 09:13 Uhr

    Spricht mich vom ersten Material irgendwie mehr an, als das was wir zu DQ12 gesehen haben.

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