DRAGON QUEST Monsters: Die welkende Welt: Spiel offiziell von Square Enix angekündigt

Square Enix kündigt mit Die welkende Welt einen neuen Teil der DRAGON QUEST Monsters-Reihe an.

Mit DRAGON QUEST Monsters: Die welkende Welt wurde ein neuer Ableger der beliebten DRAGON QUEST Monsters-Reihe offiziell vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Bianca und Nera, die Fans bereits aus DRAGON QUEST V: Die Hand der Himmelsbraut kennen. Beide Charaktere übernehmen die Hauptrollen im neuen Abenteuer.

Das Spiel erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC via Steam und Windows.

DRAGON QUEST erschien erstmals 1986 und gilt als Pionier des RPG-Genres. Es war der Beginn eines weltweit gefeierten Phänomens, das 11 Titel der Hauptserie, viele Spin-Offs sowie Filme, Anime, Romane, Manga und Merchandise umfasst.

Die DRAGON QUEST-Reihe gestaltet weiterhin das Rollenspielgenre und setzt den Maßstab für rundenbasierte Kämpfe, storygetriebene Erkundung, grandiose Grafik, stimmungsvolle Soundtracks und spielerfreundliches Design. Selbst Jahrzehnte später zählt das Franchise zu den zugänglichsten und beständigsten Videospielreihen. Im Mai 2026 nahm das erste DRAGON QUEST-Spiel seinen Platz in der „World Video Game Hall of Fame“ ein.