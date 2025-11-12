DRAGON QUEST VII Reimagined: Abenteuerliche Story im Trailer präsentiert

Erlebt in DRAGON QUEST VII Reimagined ein Abenteuer, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpft. Als aufgeweckter Sohn eines Fischers habt ihr euer ganzes Leben auf der friedlichen Insel Estard verbracht und fragt euch, ob es außerhalb dieses kleinen Königreichs noch mehr gibt.
Auf der Suche nach Antworten entdeckt ihr den Tempel der Mysterien und werdet in die Vergangenheit zurückversetzt, wo sich eine schockierende Wahrheit offenbart: Ganze Länder wurden von einer dunklen Macht versiegelt. Nun liegt das Schicksal der Welt in euren Händen.
Einblicke in die Geschichte des Spiels präsentiert euch Square Enix heute in einem weiteren Trailer.
DRAGON QUEST VII Reimagined ist ab dem 5. Februar 2026 für Xbox Series X|S erhältlich.
Freue mich ein weiteres Dragon Quest Spiel zu spielen, was ich noch nie gespielt habe. 💚
Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻
Hab nie eins gezockt, das sieht aber auch echt interessant aus.
Habe auch noch nie eins gespielt, glaube aber dass die Spiele ziemlich gut sind ^^
Ja, gefallen tuts mir auch sehr, aber och mann ey, zu wenig Zeit für zu viele gute Spiele🥹
Sind schöne Spiele. 💚 Habe schon 1,3, 8 & 11 gespielt. Aktuell das HD Remake von Teil 2.
Nice👍🏼
Ich finde es besonders interessant, weil es seinerzeit ja eine enorm starke Konkurrenz zu Final Fantasy war. Das Spiel jetzt in einem modernen Gewand nachzuholen, klingt perfekt.
Hatte den Titel damals nicht gespielt.
Daher wär ich schon dabei.
Da freu ich mich schon drauf, das schaut wirklich gut aus.