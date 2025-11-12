DRAGON QUEST VII Reimagined: Abenteuerliche Story im Trailer präsentiert

9 Autor: , in News / DRAGON QUEST VII Reimagined
Findet mehr über die abenteuerliche Story von DRAGON QUEST VII Reimagined im neuen Trailer heraus.

Erlebt in DRAGON QUEST VII Reimagined ein Abenteuer, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpft. Als aufgeweckter Sohn eines Fischers habt ihr euer ganzes Leben auf der friedlichen Insel Estard verbracht und fragt euch, ob es außerhalb dieses kleinen Königreichs noch mehr gibt.

Auf der Suche nach Antworten entdeckt ihr den Tempel der Mysterien und werdet in die Vergangenheit zurückversetzt, wo sich eine schockierende Wahrheit offenbart: Ganze Länder wurden von einer dunklen Macht versiegelt. Nun liegt das Schicksal der Welt in euren Händen.

Einblicke in die Geschichte des Spiels präsentiert euch Square Enix heute in einem weiteren Trailer.

DRAGON QUEST VII Reimagined ist ab dem 5. Februar 2026 für Xbox Series X|S erhältlich.

  1. Vayne1986 18715 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.11.2025 - 16:34 Uhr

    Freue mich ein weiteres Dragon Quest Spiel zu spielen, was ich noch nie gespielt habe. 💚

    Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻

  2. Redjac 800 XP Neuling | 13.11.2025 - 05:46 Uhr

    Ich finde es besonders interessant, weil es seinerzeit ja eine enorm starke Konkurrenz zu Final Fantasy war. Das Spiel jetzt in einem modernen Gewand nachzuholen, klingt perfekt.

