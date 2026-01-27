DRAGON QUEST VII Reimagined: Abenteuertagebuch Teil 2 zeigt neue Gefährten

Square Enix setzt seine kleine Vorschau Serie zu DRAGON QUEST VII Reimagined fort und präsentiert mit Abenteuertagebuch Teil 2 einen weiteren Einblick in die überarbeitete Neuauflage des Klassikers.

Diesmal dreht sich alles um die Gefährten, die den Spieler auf seiner Reise begleiten. Die Entwickler lassen die bekannten Charaktere zu Wort kommen und geben einen Eindruck davon, wie sie sich im Remake präsentieren, welche Persönlichkeiten sie mitbringen und wie sie die Geschichte prägen.

Neben den Hauptfiguren rückt das Tagebuch auch mehrere Nebencharaktere ins Rampenlicht.

Diese sollen im Reimagined-Projekt eine aktivere Rolle einnehmen und die Welt lebendiger gestalten. Laut den Entwicklern wurden zahlreiche NPCs überarbeitet, um die erzählerische Tiefe zu erhöhen und die Missionen stärker mit der Spielwelt zu verknüpfen.

Der zweite Tagebucheintrag unterstreicht erneut, wie viel Aufwand in die Modernisierung des Rollenspielklassikers fließt. Die Mischung aus nostalgischen Elementen und neuen erzählerischen Akzenten soll sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger ansprechen.

DRAGON QUEST VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026, doch wer nicht warten möchte, kann bereits jetzt die kostenlose Demo ausprobieren und einen ersten Eindruck vom neuen Stil, dem Kampfsystem und der überarbeiteten Präsentation gewinnen.