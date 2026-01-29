DRAGON QUEST VII Reimagined: Adventure Log Part 3 zeigt neue Berufungen und Klassen-Upgrades

Dragon Quest VII Reimagined – Adventure Log Part 3 zeigt die neuen Berufungen und Klassen-Upgrades.

Square Enix hat den dritten Teil des Adventure Log zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht und rückt diesmal das überarbeitete Berufungs‑ und Klassensystem in den Mittelpunkt.

Die Neuauflage des Klassikers erscheint am 5. Februar 2026 und bringt zahlreiche Modernisierungen mit, die das Rollenspielgefühl deutlich vertiefen.

Der neue Eintrag widmet sich den vocational experiences, also den Berufen, die Helden im Laufe des Abenteuers erlernen und meistern können.

Diese überarbeiteten Systeme sollen den Spielfiguren mehr Identität, Flexibilität und strategische Tiefe verleihen. Spieler können ihre Gruppe gezielt formen, Spezialisierungen kombinieren und so individuelle Builds erschaffen, die sich klar voneinander unterscheiden.

Die Entwickler betonen, dass die neuen Berufungen nicht nur stärker miteinander verzahnt sind, sondern auch visuell und spielmechanisch überarbeitet wurden. Jede Klasse soll sich spürbar einzigartig anfühlen und den Weg zum „unrivalled hero of the moment“ ebnen – ganz im Geist der Serie, aber mit modernen Komfortfunktionen.

Mit Adventure Log Part 3 setzt Square Enix die Reihe an Einblicken fort, die Fans Schritt für Schritt auf den Release vorbereitet.

Dragon Quest VII Reimagined verspricht eine Mischung aus nostalgischer Treue und zeitgemäßen Verbesserungen, die den Klassiker für ein neues Publikum zugänglich machen.