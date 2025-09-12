DRAGON QUEST VII Reimagined: Die epische Reise beginnt am 5. Februar 2026

DRAGON QUEST VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 (außer es wird verschoben) – Frühkäufer erhalten exklusive Boni, ist doch klar!

Am 5. Februar 2026 erscheint DRAGON QUEST VII Reimagined und bringt den beliebten Rollenspielklassiker in völlig neuer Form zurück.

Square Enix verspricht eine detailreiche Neuauflage mit überarbeiteter Story, verbesserter Spielmechanik und einem lebendigen Diorama-Stil, der die Charakterdesigns von Akira Toriyama noch eindrucksvoller zur Geltung bringt.

Spieler begeben sich auf eine Reise durch Vergangenheit und Gegenwart, um eine von einer dunklen Macht bedrohte Welt zu retten.

Für alle, die DRAGON QUEST VII Reimagined frühzeitig kaufen, gibt es besondere Boni: Neben der Trodain-Tracht als alternatives Kostüm für den Helden warten drei Kompetenzsamen als nützliche Items.

Dieser Bonus ist nur bei einem Kauf bis zum 4. März 2026 verfügbar und kann im Menü „Spezialbelohnungen einfordern“ aktiviert werden. Zusätzlich gibt es als Kaufbonus den Grünen Schleimschild, der euch im Kampf unterstützt.

Die Neuauflage bietet ein modernes Kampfsystem mit verbesserten Berufungsboni, neuen Nebenjob-Optionen und anpassbarer Geschwindigkeit. Auch klassische Elemente wie das Wiederherstellen versiegelter Inseln und das Lösen von Rätseln kehren zurück.

Dragon Quest VII Reimagined ist dazu ein Xbox Play Anywhere-Titel.