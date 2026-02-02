DRAGON QUEST VII Reimagined: Die ersten 20 Minuten im neuen Gameplay-Video

In einem neuen Video könnt ihr euch Gameplay aus Dragon Quest VII Reimagined anschauen und euch einen ersten Eindruck von der Neuauflage verschaffen.

In DRAGON QUEST VII Reimagined erwartet euch eine weitläufige Reise, die ganz im Zeichen von Entdeckung und Wiederherstellung steht. Ihr betretet eine geheimnisvolle Welt, in der zahlreiche Inseln aus der Realität verschwunden sind und erst nach und nach ihren Weg zurückfinden.

Im Mittelpunkt steht ein junger Held, der gemeinsam mit seinen Begleitern uralte Ruinen erkundet und rätselhafte Steintafeln entschlüsselt. Diese öffnen den Zugang zu vergangenen Zeitaltern, in denen ihr aktiv in den Lauf der Geschichte eingreift. Entscheidungen und Handlungen wirken sich direkt auf die Gegenwart aus und verändern die Welt nachhaltig.

Auf eurer Reise begegnet ihr unterschiedlichen Kulturen, Konflikten und Bedrohungen, die jeweils ihre eigenen Geschichten erzählen. Der Ablauf folgt dabei einer klaren Struktur aus Erkundung, erzählerischem Fortschritt und klassischen Rollenspielkämpfen, wodurch sich die Handlung Schritt für Schritt entfaltet.

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 20 Minuten Gameplay aus der Neuauflage und geben euch einen direkten Eindruck vom Einstieg in das Abenteuer.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.

