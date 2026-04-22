DRAGON QUEST VII Reimagined: Director enthüllt seine wichtigsten Spiele

DRAGON QUEST VII Reimagined Director Masato Yagi gibt persönliche Einblicke in die Spiele, die ihn geprägt haben.

DRAGON QUEST VII Reimagined steht im Fokus eines neuen Entwickler-Features, in dem Director Masato Yagi über die Spiele spricht, die ihn geprägt haben.

Im Rahmen der Reihe „The Games That Made Us“ gibt Yagi Einblicke in seine persönliche Gaming-Historie und erklärt, welche Titel ihn auf seinem Weg als Entwickler besonders beeinflusst haben. Dabei stehen sowohl persönliche Favoriten als auch prägende Erfahrungen aus seiner Laufbahn im Mittelpunkt.

Das Feature beleuchtet damit die Hintergründe des Directors und zeigt, welche Spiele eine Rolle bei der Entstehung seiner kreativen Vision gespielt haben. Diese Einblicke liefern zusätzliche Kontextinformationen zum Entwicklungsprozess von DRAGON QUEST VII Reimagined.

Das Spiel selbst ist bereits erhältlich und wurde für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam veröffentlicht. In unserem XboxDynasty DRAGON QUEST VII Reimagined-Test gab es eine glatte 8.0-Wertung.