DRAGON QUEST VII Reimagined: Director enthüllt seine wichtigsten Spiele

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Image: LTD. / DRAGON QUEST VII Reimagined

DRAGON QUEST VII Reimagined Director Masato Yagi gibt persönliche Einblicke in die Spiele, die ihn geprägt haben.

DRAGON QUEST VII Reimagined steht im Fokus eines neuen Entwickler-Features, in dem Director Masato Yagi über die Spiele spricht, die ihn geprägt haben.

Im Rahmen der Reihe „The Games That Made Us“ gibt Yagi Einblicke in seine persönliche Gaming-Historie und erklärt, welche Titel ihn auf seinem Weg als Entwickler besonders beeinflusst haben. Dabei stehen sowohl persönliche Favoriten als auch prägende Erfahrungen aus seiner Laufbahn im Mittelpunkt.

Das Feature beleuchtet damit die Hintergründe des Directors und zeigt, welche Spiele eine Rolle bei der Entstehung seiner kreativen Vision gespielt haben. Diese Einblicke liefern zusätzliche Kontextinformationen zum Entwicklungsprozess von DRAGON QUEST VII Reimagined.

Das Spiel selbst ist bereits erhältlich und wurde für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam veröffentlicht. In unserem XboxDynasty DRAGON QUEST VII Reimagined-Test gab es eine glatte 8.0-Wertung.

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5 Kommentare Added

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  1. 2run 36180 XP Bobby Car Raser | 22.04.2026 - 10:02 Uhr

    „Das Spiel selbst ist bereits erhältlich und wurde für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam veröffentlicht.“

    + Xbox Play Anywhere also ist auch ueber Xbox PC erhaeltlich.

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  3. Bratenbengel 28855 XP Nasenbohrer Level 4 | 22.04.2026 - 10:35 Uhr

    Auch noch die disc hier rumliegen und noch nicht angefangen.
    Schade finde ich das außerhalb der Kämpfe die Klamotten nicht bleiben.

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  5. Vayne1986 44675 XP Hooligan Schubser | 22.04.2026 - 12:03 Uhr

    Danke fürs Teilen. 💚 DRAGON QUEST VII Reimagined ist ein schönes Spiel. 🙂

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