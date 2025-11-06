DRAGON QUEST VII Reimagined: Entscheidungsbasiertes Ende bestätigt

Square Enix hat bestätigt, dass DRAGON QUEST VII Reimagined ein völlig neues Ende bieten wird – abhängig von den Entscheidungen der Spieler.

Produzent Takeshi Ichikawa erklärte im Gespräch mit Game Informer, dass die Geschichte zwar dem Kern der Originalversion folgt, bestimmte Entscheidungen jedoch „ein völlig neues, noch nie dagewesenes Ende“ freischalten können.

Die Neuauflage des beliebten JRPG-Klassikers erhält nicht nur eine komplett überarbeitete 3D-Grafik im Puppenstil, sondern auch Story- und Gameplay-Verbesserungen sowie zahlreiche Quality-of-Life-Optimierungen. Damit möchte Square Enix sowohl Veteranen als auch Neueinsteigern ein frisches Spielerlebnis bieten.

Wie genau sich die Entscheidungen auf das neue Ende auswirken und welche Szenen dadurch verändert werden, wollte Ichikawa noch nicht verraten. Fans dürfen sich jedoch auf eine „neue narrative Perspektive“ freuen, die bekannte Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel zeigt.

DRAGON QUEST VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.