DRAGON QUEST VII Reimagined: Entscheidungsbasiertes Ende bestätigt

Square Enix hat bestätigt, dass DRAGON QUEST VII Reimagined ein völlig neues Ende bieten wird – abhängig von den Entscheidungen der Spieler.
Produzent Takeshi Ichikawa erklärte im Gespräch mit Game Informer, dass die Geschichte zwar dem Kern der Originalversion folgt, bestimmte Entscheidungen jedoch „ein völlig neues, noch nie dagewesenes Ende“ freischalten können.
Die Neuauflage des beliebten JRPG-Klassikers erhält nicht nur eine komplett überarbeitete 3D-Grafik im Puppenstil, sondern auch Story- und Gameplay-Verbesserungen sowie zahlreiche Quality-of-Life-Optimierungen. Damit möchte Square Enix sowohl Veteranen als auch Neueinsteigern ein frisches Spielerlebnis bieten.
Wie genau sich die Entscheidungen auf das neue Ende auswirken und welche Szenen dadurch verändert werden, wollte Ichikawa noch nicht verraten. Fans dürfen sich jedoch auf eine „neue narrative Perspektive“ freuen, die bekannte Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel zeigt.
DRAGON QUEST VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.
Danke für die Info. Freue mich auf Dragon Quest VII. 💚
Das ist ja mega cool. Das wird glaube ich mein Game für Weihnachten
Kommt das nicht erst im Februar raus?
Gute Frage, darauf hab ich ehrlich gesagt nicht geschaut. Dann wird es mein Spiel für den Frühling. 😂
5. Februar 2026 kommt es.
Ich freue mich auch schon auf das Remake von Dragon Quest VII.
Ich hoffe nur, dass die Entscheidungen und unterschiedlichen Enden keine Auswirkungen auf die Achievments haben.
Gerade JRPG’s sind recht zeitintensiv und da würde ich ungern mehrere Durchgänge hintereinander in Angriff nehmen.
Und soweit ich soll das Spiel hier – zumindest im Original – auch noch einer der längsten Teile sein. Also zwei Mal werde ich den bestimmt nicht spielen. Außer vielleicht mit Jahren Abstand dazwischen.
Ich kenne das Original nicht, aber geht mir auch so. Der erste Durchgang wird schon sicherlich mindestens zwischen 50 und 80 Stunden in Anspruch nehmen, wenn man die 100% und das maximale Level erreichen möchte.
Finde ich gut mit den Entscheidungen, nur ist der Puppenstil gewöhnungsbedürftig.
Das Spiel ist einfach hässlich.
Akira Toriyama würde sich im Grab umdrehen
Ist doch völlig in Ordnung. Schonmal das Original gesehen? Das war selbst bei Release hässlich.
Dann war das Original eben auch hässlich ^^
Toriyama würde es nicht stören – er hat 50 Jahre lang für seine Charaktere einen Charakter-Editor mit 20 Assets benutzt 😂
Ansichtssache. Mir gefällt die Optik.
Wenn ich dein Profil anschaue, dann sind Animes eh dein Ding 😉
Ich bin mit Dragonball aufgewachsen. Die Charaktere hier sehen aber nicht typisch nach Toriyama aus.
Dragon Quest VIII aber schon, Dragon Quest VI auch schon eher. Hier fällt mir DG VII halt negativ auf
Ich freue mich schon drauf – das Original hatte ich damals leider abgebrochen. Es war technisch grausig, unglaublich lang und die Story war auch bis zu dem Zeitpunkt auch nicht relevant. Heute weiß ich es wohl mehr zu schätzen.
Cool da freu ich mich drauf.
Hab jetzt keine besonders starke Meinung zu dem Feature, aber auf das Spiel freue ich mich. Ist auch einer der Teile, die ich nie wirklich gespielt habe.