DRAGON QUEST VII Reimagined: Erste Wertungen zum Rollenspiel

11 Autor:
DRAGON QUEST VII Reimagined

Werft einen Blick in die ersten Wertungen zum Rollenspiell DRAGON QUEST VII Reimagined.

DRAGON QUEST VII Reimagined steht kurz vor dem offiziellen Release: Am 5. Februar erscheint das Remake offiziell, doch wer zur Digital Deluxe Edition gegriffen hat, kann bereits jetzt loslegen.

Die ersten internationalen Testberichte sind eingetroffen – und der Start sieht vielversprechend aus. Auf Metacritic erreicht das Spiel aktuell einen Score von 83, während es auf OpenCritic bei 84 Punkten liegt.

Damit landet das Remake im oberen Wertungsbereich und wird von vielen Kritikern als gelungene Neuinterpretation des Klassikers beschrieben.

Schaut euch einige erste Wertungen in unserem Medaillenspiegel an. Lest euch hier unseren Testbericht und schaut euch die ersten 20 Minuten Gameplay hier an.

DRAGON QUEST VII Reimagined – Medaillenspiegel

  • RPG Fan 95/100
  • TechRaptor 9/10
  • TheSixthAxis 9/10
  • Xbox Mag 9/10
  • GamingBolt 9/10
  • Dualshockers 8.5/10
  • Xbox Achievements 85%
  • XboxDynasty 8/10
  • Screenrant 8/10
  • Gameliner 8/10
  • PushSquare 8/10
  • IGN 7/10
  • GameSpot 7/10

Wertungen 5/5

  • Techradar 4.5/5
  • TheGamer 4/5

  1. Vayne1986 32195 XP Bobby Car Bewunderer | 03.02.2026 - 16:32 Uhr

    Sieht sehr gut aus. 👌🏻 Freue mich schon riesig auf Donnerstag. 😍♥️

    1
  3. I Legend l 8750 XP Beginner Level 4 | 03.02.2026 - 16:42 Uhr

    Es gibt heute die goldene Mitte leider nicht mehr. Die Dinge sind entweder herausragend gut oder generationsübergreifend schlecht.
    Ein Spiel mit fester Perspektive, nicht vertonten Dialogen und Abläufen aus Nintendo-Spielen der 90er Jahre darf in meinen Augen im Jahr 2026 keine >90% Wertungen mehr kriegen. Was sollen denn die Spiele, die ebenfalls eine spannende Geschichte und liebevolle Figuren UND DARÜBER HINAUS komplette Vertonungen mit aufwändig inszenierten Dialogen und innovativen Spielkonzepten dann bekommen? 130% oder was?
    Ist keine Kritik an dem Spiel hier, sondern eine generelle Kritik.

    2
  4. Nibelungen86 319685 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.02.2026 - 16:47 Uhr

    Das Original ist Top, die Demo hat mir gut gefallen, aber ich passe, werde es nicht noch einmal spielen.

    0
  5. xXCickXx 120415 XP Man-at-Arms Bronze | 03.02.2026 - 16:48 Uhr

    Da hat sich SE die notwendige Mühe gegeben welche sie bei Secret of Mana haben vermissen lassen.
    Schätze mal das Spiel hole ich in dieser Fassung irgendwann nach

    0
  6. pdm 6680 XP Beginner Level 3 | 03.02.2026 - 16:58 Uhr

    Das sieht wirklich gut aus wenn man es mit anderen Remastern vergleicht.

    0
  9. Kenty 243330 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.02.2026 - 17:13 Uhr

    Hatte dem Spiel gestern bei Mufl ein bisschen zugeschaut und die fehlende deutsche Synchronisation ist bei den Textboxen tatsächlich nicht sooo schlimm. Man kann halt lesen und gucken und ist nicht unter Zeitdruck während oben die Grafik weiterturnt.

    Das Design von den Charakteren und Feinden gefällt mir auch. So hatte man sich das früher in Spielen immer gewünscht, als es solche Computergrafiken nur vorgerendert bei Pixar gab.

    Ich werde das Spiel mal auf die Wunschliste packen und dann mal im Sale holen, wenn mal Spieleflaute sein sollte. Allerdings wird das wohl eine Weile dauern bei den ganzen Game Pass Knallern zur Zeit.

    0

Hinterlasse eine Antwort