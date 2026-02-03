DRAGON QUEST VII Reimagined: Erste Wertungen zum Rollenspiel

DRAGON QUEST VII Reimagined steht kurz vor dem offiziellen Release: Am 5. Februar erscheint das Remake offiziell, doch wer zur Digital Deluxe Edition gegriffen hat, kann bereits jetzt loslegen.
Die ersten internationalen Testberichte sind eingetroffen – und der Start sieht vielversprechend aus. Auf Metacritic erreicht das Spiel aktuell einen Score von 83, während es auf OpenCritic bei 84 Punkten liegt.
Damit landet das Remake im oberen Wertungsbereich und wird von vielen Kritikern als gelungene Neuinterpretation des Klassikers beschrieben.
Schaut euch einige erste Wertungen in unserem Medaillenspiegel an. Lest euch hier unseren Testbericht und schaut euch die ersten 20 Minuten Gameplay hier an.
DRAGON QUEST VII Reimagined – Medaillenspiegel
- RPG Fan 95/100
- TechRaptor 9/10
- TheSixthAxis 9/10
- Xbox Mag 9/10
- GamingBolt 9/10
- Dualshockers 8.5/10
- Xbox Achievements 85%
- XboxDynasty 8/10
- Screenrant 8/10
- Gameliner 8/10
- PushSquare 8/10
- IGN 7/10
- GameSpot 7/10
Wertungen 5/5
- Techradar 4.5/5
- TheGamer 4/5
11 Kommentare
Sieht sehr gut aus. 👌🏻 Freue mich schon riesig auf Donnerstag. 😍♥️
Das sind doch mal stabile Wertungen. Da werden sich die Rollenspiel-Fans freuen
Es gibt heute die goldene Mitte leider nicht mehr. Die Dinge sind entweder herausragend gut oder generationsübergreifend schlecht.
Ein Spiel mit fester Perspektive, nicht vertonten Dialogen und Abläufen aus Nintendo-Spielen der 90er Jahre darf in meinen Augen im Jahr 2026 keine >90% Wertungen mehr kriegen. Was sollen denn die Spiele, die ebenfalls eine spannende Geschichte und liebevolle Figuren UND DARÜBER HINAUS komplette Vertonungen mit aufwändig inszenierten Dialogen und innovativen Spielkonzepten dann bekommen? 130% oder was?
Ist keine Kritik an dem Spiel hier, sondern eine generelle Kritik.
Das Original ist Top, die Demo hat mir gut gefallen, aber ich passe, werde es nicht noch einmal spielen.
Da hat sich SE die notwendige Mühe gegeben welche sie bei Secret of Mana haben vermissen lassen.
Schätze mal das Spiel hole ich in dieser Fassung irgendwann nach
Das sieht wirklich gut aus wenn man es mit anderen Remastern vergleicht.
Scheint auf jeden Fall gut umgesetzt zu sein.
Wenn man die Xbox auf Neuseeland stellt,kann man dann schon morgen das Spiel starten?
Ja wie immer oft du kauft dir die CE Edition da kannst heute schon loslegen
Ich hab mir nur die einfache Version vorbestellt….dann weiß ich bescheid, dass ich morgen zocken kann, danke
Hatte dem Spiel gestern bei Mufl ein bisschen zugeschaut und die fehlende deutsche Synchronisation ist bei den Textboxen tatsächlich nicht sooo schlimm. Man kann halt lesen und gucken und ist nicht unter Zeitdruck während oben die Grafik weiterturnt.
Das Design von den Charakteren und Feinden gefällt mir auch. So hatte man sich das früher in Spielen immer gewünscht, als es solche Computergrafiken nur vorgerendert bei Pixar gab.
Ich werde das Spiel mal auf die Wunschliste packen und dann mal im Sale holen, wenn mal Spieleflaute sein sollte. Allerdings wird das wohl eine Weile dauern bei den ganzen Game Pass Knallern zur Zeit.