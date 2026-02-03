DRAGON QUEST VII Reimagined: Erste Wertungen zum Rollenspiel

Werft einen Blick in die ersten Wertungen zum Rollenspiell DRAGON QUEST VII Reimagined.

DRAGON QUEST VII Reimagined steht kurz vor dem offiziellen Release: Am 5. Februar erscheint das Remake offiziell, doch wer zur Digital Deluxe Edition gegriffen hat, kann bereits jetzt loslegen.

Die ersten internationalen Testberichte sind eingetroffen – und der Start sieht vielversprechend aus. Auf Metacritic erreicht das Spiel aktuell einen Score von 83, während es auf OpenCritic bei 84 Punkten liegt.

Damit landet das Remake im oberen Wertungsbereich und wird von vielen Kritikern als gelungene Neuinterpretation des Klassikers beschrieben.

Schaut euch einige erste Wertungen in unserem Medaillenspiegel an. Lest euch hier unseren Testbericht und schaut euch die ersten 20 Minuten Gameplay hier an.

DRAGON QUEST VII Reimagined – Medaillenspiegel

RPG Fan 95/100

TechRaptor 9/10

TheSixthAxis 9/10

Xbox Mag 9/10

GamingBolt 9/10

Dualshockers 8.5/10

Xbox Achievements 85%

XboxDynasty 8/10

Screenrant 8/10

Gameliner 8/10

PushSquare 8/10

IGN 7/10

GameSpot 7/10

Wertungen 5/5

Techradar 4.5/5

TheGamer 4/5