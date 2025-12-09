DRAGON QUEST VII Reimagined: Erster Charakter-Trailer enthüllt geheimnisvollen Helden

Square Enix hat den ersten Charakter-Trailer zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht und stellt euch darin den spielbaren Helden vor, dessen Name wie im Original von euch vergeben wird.
Im Trailer wird der junge Protagonist als Sohn eines Fischers aus dem ruhigen Küstenort Pilchard Bay auf Estard Island beschrieben.
Obwohl er ein beschauliches Leben führt, wächst in ihm der Wunsch, die Welt zu entdecken und die Geheimnisse jenseits des Meeres zu erforschen.
Diese Neuinterpretation legt den Fokus auf eine modernisierte Präsentation des Helden und betont seine Rolle als Ausgangspunkt einer klassischen Dragon-Quest-Reise, die euch von einem unscheinbaren Dorf über weit entfernte Inseln bis hin zu vergessenen Königreichen führt.
Dragon Quest VII Reimagined erscheint weltweit am 5. Februar 2026 und wird für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 sowie PC über Steam und den Microsoft Store veröffentlicht.
Trailer 2 – Kiefer:
Danke für die Videos. 👍🏻 Freue mich schon sehr auf Dragon Quest VII Reimagined. 💚
Das wird wieder Rollenspielmäßig ein Fest. Erst Final Fantasy VII Remake und dann noch kurze Zeit später DQ VII. 🙂
Ich hab’s auch fest im Blick, auch wenn das für mich eher ein ungewöhnliches und seltenes Genre ist
Der Grafikstil sagt mir leider garnicht zu
Wenn man einfach mehr Zeit hätte.. 😄
Die Zeit ist für mich auch das größte Thema. Aber bei diesem game werde ich dann wohl doch wieder zuschlagen, weil für mich der Spielspaß stimmt. Aber warten wir mal ab, wenn noch weitere Informationen kommen.
Der zweite Trailer sieht aus wie Prinz Charming aus Shrek 2 😂
Bestimmt nicht schlecht aber ganz schöner zeitfresser
Freue mich drauf, aber ob ichs sofort holen werde weiss ich noch nicht. Das wäre bei mir nur bei Teil 5 und 8 ziemlich sichergestellt.