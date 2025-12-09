DRAGON QUEST VII Reimagined: Erster Charakter-Trailer enthüllt geheimnisvollen Helden

Square Enix zeigt den neuen Dragon-Quest-Protagonisten – Fans rasten aus und Trailer 2 ist auch schon da!

Square Enix hat den ersten Charakter-Trailer zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht und stellt euch darin den spielbaren Helden vor, dessen Name wie im Original von euch vergeben wird.

Im Trailer wird der junge Protagonist als Sohn eines Fischers aus dem ruhigen Küstenort Pilchard Bay auf Estard Island beschrieben.

Obwohl er ein beschauliches Leben führt, wächst in ihm der Wunsch, die Welt zu entdecken und die Geheimnisse jenseits des Meeres zu erforschen.

Diese Neuinterpretation legt den Fokus auf eine modernisierte Präsentation des Helden und betont seine Rolle als Ausgangspunkt einer klassischen Dragon-Quest-Reise, die euch von einem unscheinbaren Dorf über weit entfernte Inseln bis hin zu vergessenen Königreichen führt.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint weltweit am 5. Februar 2026 und wird für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 sowie PC über Steam und den Microsoft Store veröffentlicht.

Trailer 2 – Kiefer: