DRAGON QUEST VII Reimagined: Erster Charakter-Trailer enthüllt geheimnisvollen Helden

8 Autor: , in News / DRAGON QUEST VII Reimagined
Image: LTD.

Square Enix zeigt den neuen Dragon-Quest-Protagonisten – Fans rasten aus und Trailer 2 ist auch schon da!

Square Enix hat den ersten Charakter-Trailer zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht und stellt euch darin den spielbaren Helden vor, dessen Name wie im Original von euch vergeben wird.

Im Trailer wird der junge Protagonist als Sohn eines Fischers aus dem ruhigen Küstenort Pilchard Bay auf Estard Island beschrieben.

Obwohl er ein beschauliches Leben führt, wächst in ihm der Wunsch, die Welt zu entdecken und die Geheimnisse jenseits des Meeres zu erforschen.

Diese Neuinterpretation legt den Fokus auf eine modernisierte Präsentation des Helden und betont seine Rolle als Ausgangspunkt einer klassischen Dragon-Quest-Reise, die euch von einem unscheinbaren Dorf über weit entfernte Inseln bis hin zu vergessenen Königreichen führt.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint weltweit am 5. Februar 2026 und wird für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 sowie PC über Steam und den Microsoft Store veröffentlicht.

Trailer 2 – Kiefer:

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 22835 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.12.2025 - 10:32 Uhr

    Danke für die Videos. 👍🏻 Freue mich schon sehr auf Dragon Quest VII Reimagined. 💚

    Das wird wieder Rollenspielmäßig ein Fest. Erst Final Fantasy VII Remake und dann noch kurze Zeit später DQ VII. 🙂

    0
    • Hammerlore 18480 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.12.2025 - 11:03 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Ich hab’s auch fest im Blick, auch wenn das für mich eher ein ungewöhnliches und seltenes Genre ist

      0
  4. DerOpaZockt 73680 XP Tastenakrobat Level 2 | 09.12.2025 - 10:50 Uhr

    Die Zeit ist für mich auch das größte Thema. Aber bei diesem game werde ich dann wohl doch wieder zuschlagen, weil für mich der Spielspaß stimmt. Aber warten wir mal ab, wenn noch weitere Informationen kommen.

    0
  5. Phex83 128080 XP Man-at-Arms Onyx | 09.12.2025 - 10:59 Uhr

    Der zweite Trailer sieht aus wie Prinz Charming aus Shrek 2 😂

    0
  7. danbu 69450 XP Romper Domper Stomper | 09.12.2025 - 11:23 Uhr

    Freue mich drauf, aber ob ichs sofort holen werde weiss ich noch nicht. Das wäre bei mir nur bei Teil 5 und 8 ziemlich sichergestellt.

    0

