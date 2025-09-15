DRAGON QUEST VII Reimagined: Handgefertigte Ästhetik, verbesserte Geschichte und mehr

DRAGON QUEST VII Reimagined baut auf dem beliebten RPG-Klassiker auf, in dem die sympathischen Charaktere zahlreiche Inseln bereisen, um nach und nach der einzigartigen Geschichte auf den Grund zu gehen. Das moderne RPG bietet eine frische Optik, verfeinertes Gameplay und einen strafferen Spielablauf für ein wirklich unvergessliches Erlebnis.

Features:

Handgefertigte Ästhetik: Die Charakterdesigns, die ursprünglich vom weltberühmten Manga-Künstler Akira Toriyama entworfen wurden, wurden mit Hilfe von echten Puppen in einen charmanten 3D-Kunststil umgewandelt. Auch die Umgebungen und Dungeons werden mit einer einzigartigen, handgefertigten Ästhetik im Diorama-Stil zum Leben erweckt, die die geliebte Welt der „DRAGON QUEST“-Reihe unglaublich lebhaft aussehen lässt.

Die physische Collector’s Edition von DRAGON QUEST VII: Reimagined kann ab heute exklusiv im Square Enix -STORE vorbestellt werden. Die Collector’s Edition erscheint am selben Tag für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und enthält Folgendes:

DRAGON QUEST VII Reimagined Standard Edition (Einzelhandelsversion) – Amazon

Standard Edition (Einzelhandelsversion) – Amazon DRAGON QUEST VII Reimagined Steelbook

Steelbook DRAGON QUEST: Lächelndes Schleim-Plüschtier

Lächelndes Schleim-Plüschtier DRAGON QUEST VII Reimagined : Figur „Schiff in einer Flasche“

: Figur „Schiff in einer Flasche“ Die herunterladbaren Inhaltspakete „Route der Ruchlosen“, „Lichtbringer-Look“ und „Proppenvoller Beute-Beutel“ sowie den Ruff-Kostüm-DLC

Zusätzlich zum Basisspiel und der Collector’s Edition werden zum Start eine Digital Deluxe Edition mit 48 Stunden Early-Access, einem einzigartigen Kostüm für den spielbaren Charakter Ruff und drei kostenpflichtigen DLC-Packs verfügbar sein.

Wer eine beliebige Edition des Spiels vorzeitig erwirbt, erhält außerdem als Vorbestellerbonus ein einzigartiges „DRAGON QUEST VIII“-Kostüm für den Helden sowie drei Kompetenzsamen, mit denen sich Charaktere im Spiel verbessern lassen. Und zu guter Letzt erhalten Spieler, die das Game digital kaufen, einen Schleimschild, der für jede Plattform einzigartig ist.