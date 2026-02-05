DRAGON QUEST VII Reimagined: Handgefertigtes RPG‑Abenteuer veröffentlicht

DRAGON QUEST VII Reimagined ist da: Das große Remake startet heute auf allen Plattformen.

Square Enix veröffentlicht heute DRAGON QUEST VII Reimagined für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS sowie PC via Steam und Microsoft Store.

Begleitet wird der weltweite Release von einem neuen Launch‑Trailer, der die modernisierte Neuauflage des Klassikers von 2000 in Szene setzt.

Das Remake erzählt die Geschichte eines jungen Helden und seiner Freunde, die von ihrer friedlichen Heimatinsel in die Vergangenheit gerissen werden. Dort entdecken sie, dass finstere Mächte ganze Länder ausgelöscht haben.

Durch das Sammeln antiker Tafelfragmente öffnen sie neue Wege in die Vergangenheit und entfalten eine Handlung, die sich von einer simplen Suche nach Antworten zu einem Kampf um das Schicksal ihrer Welt entwickelt.

Die Neuauflage kombiniert Akira Toriyamas ikonische Figuren mit einem handgefertigten 3D‑Look, der auf realen Puppen basiert. Diorama‑artige Umgebungen und Dungeons verleihen der Welt einen einzigartigen Stil. Die Geschichte bleibt dem Original treu, wurde aber gestrafft und durch optionale Nebenquests, Minispiele und zusätzliche Erzählmomente erweitert.

Das Kampfsystem wurde umfassend überarbeitet und dynamischer gestaltet. Die neue „Moonlighting“-Mechanik erlaubt es, zwei Berufungen gleichzeitig zu nutzen, während Vocational Perks zusätzliche Fähigkeiten aktivieren, sobald Charaktere in einen aufgeladenen Zustand geraten.

Der neue Monster‑Master‑Pfad ermöglicht zudem das Beschwören mächtiger Kreaturen über den „Positive Reinforcement“-Perk.

Zu den zentralen Features gehören handgefertigte Charaktere und Welten, ein modernisiertes Story‑Pacing, ein überarbeitetes rundenbasiertes Kampfsystem, zahlreiche Berufungen, weitläufige Erkundungsgebiete und diverse Quality‑of‑Life‑Verbesserungen wie ein neues UI‑Design.

Spieler können eine kostenlose Demo auf allen Plattformen ausprobieren und ihren Fortschritt in die Vollversion übertragen. Wer die Demo gespielt hat, erhält im fertigen Spiel das exklusive „Day Off Dress“ für Maribel.

Digitalkäufer erhalten zudem ein plattformspezifisches Slime‑Schild. Die Digital Deluxe Edition für 74,99 US‑Dollar enthält das „White Wolf“-Kostüm für Ruff sowie drei DLC‑Pakete: „The Road of Regal Wretches“ mit Bosskämpfen aus der Erdrick‑Trilogie, das „Luminary’s Livery“-Kostümset aus DRAGON QUEST XI und das „Jam‑Packed Swag Bag“ mit hilfreichen Items für das Abenteuer.