DRAGON QUEST VII Reimagined: Klassisches Abenteuer startet schon heute mit der Xbox-Demo

7 Autor: , in News / DRAGON QUEST VII Reimagined
Übersicht
Image: LTD.

Jetzt kostenlos mit der Demo in den Auftakt von DRAGON QUEST VII Reimagined eintauchen.

Die frisch veröffentlichte Demo zu DRAGON QUEST VII Reimagined lädt euch dazu ein, den Beginn des Rollenspielabenteuers auszuprobieren – komplett ohne Kosten und mit vollem Zugriff auf die ersten Schritte der Gruppe.

Der Prolog führt euch bis nach Hilmarsheim, der ersten Insel, die ihr im Spielverlauf erreicht, bevor die Testversion endet.

Euer Fortschritt bleibt dabei nicht auf die Demo beschränkt. Der gespeicherte Spielstand kann später in die Vollversion übertragen werden, sofern er mit demselben Konto erstellt und auf demselben Gerät gespeichert wurde. Damit setzt ihr eure Reise nahtlos fort, sobald ihr das komplette Spiel zum Release startet.

Als zusätzlichen Anreiz wartet ein spezielles Geschenk auf alle, die die Demo gespielt haben. In der Vollversion lässt sich über das Menü das „Feine Freizeitkleid“ freischalten, ein neues Erscheinungsbild für Maribel. Voraussetzung dafür sind ebenfalls die lokal gespeicherten Demodaten.

Innerhalb der Testversion gelten bestimmte Grenzen. Charakterstufen, Berufungsfähigkeiten und die Menge an Gold sind gedeckelt, und Bonusgegenstände können nicht eingelöst werden.

Die Demo konzentriert sich vollständig auf den Einstieg und bietet einen klar umrissenen Vorgeschmack auf das, was euch später erwartet.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu DRAGON QUEST VII Reimagined

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. xXxTanithxXx 85035 XP Untouchable Star 3 | 07.01.2026 - 15:41 Uhr

    Schönes spiel aber nach fast 4h komm ich nicht weiter keine ahnung was ich machen soll.

    0
  3. Vayne1986 28495 XP Nasenbohrer Level 4 | 07.01.2026 - 15:50 Uhr

    Demo habe ich schon auf Xbox und Switch Lite heruntergeladen. Wird heute Abend gezockt. ♥️

    0
  6. Kenty 239670 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.01.2026 - 16:17 Uhr

    Das sieht schon ziemlich knuffig aus. Ich denke die Demo werde ich mir auch mal anschauen.

    0

Hinterlasse eine Antwort