DRAGON QUEST VII Reimagined: Klassisches Abenteuer startet schon heute mit der Xbox-Demo

Jetzt kostenlos mit der Demo in den Auftakt von DRAGON QUEST VII Reimagined eintauchen.

Die frisch veröffentlichte Demo zu DRAGON QUEST VII Reimagined lädt euch dazu ein, den Beginn des Rollenspielabenteuers auszuprobieren – komplett ohne Kosten und mit vollem Zugriff auf die ersten Schritte der Gruppe.

Der Prolog führt euch bis nach Hilmarsheim, der ersten Insel, die ihr im Spielverlauf erreicht, bevor die Testversion endet.

Euer Fortschritt bleibt dabei nicht auf die Demo beschränkt. Der gespeicherte Spielstand kann später in die Vollversion übertragen werden, sofern er mit demselben Konto erstellt und auf demselben Gerät gespeichert wurde. Damit setzt ihr eure Reise nahtlos fort, sobald ihr das komplette Spiel zum Release startet.

Als zusätzlichen Anreiz wartet ein spezielles Geschenk auf alle, die die Demo gespielt haben. In der Vollversion lässt sich über das Menü das „Feine Freizeitkleid“ freischalten, ein neues Erscheinungsbild für Maribel. Voraussetzung dafür sind ebenfalls die lokal gespeicherten Demodaten.

Innerhalb der Testversion gelten bestimmte Grenzen. Charakterstufen, Berufungsfähigkeiten und die Menge an Gold sind gedeckelt, und Bonusgegenstände können nicht eingelöst werden.

Die Demo konzentriert sich vollständig auf den Einstieg und bietet einen klar umrissenen Vorgeschmack auf das, was euch später erwartet.