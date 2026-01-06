DRAGON QUEST VII Reimagined: Kostenlose Demo für alle Plattformen angekündigt

Die Demo zu DRAGON QUEST VII Reimagined erscheint schon am 7. Januar.

DRAGON QUEST VII Reimagined bringt zum Jahresauftakt frische JRPG‑Action auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und eröffnet euch schon morgen mit einer kostenlosen Demo den frühen Zugang zum Abenteuer.

Das überarbeitete Rollenspiel lässt euch ab dem 7. Januar direkt in die neue Version eintauchen und den Beginn der Reise ohne Einschränkungen ausprobieren, bevor die Vollversion am 5. Februar 2026 folgt.

Die Demo von DRAGON QUEST VII Reimagined ermöglicht euch, euren Fortschritt vollständig in das Hauptspiel zu übertragen, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt, sobald der Release ansteht.

Die Neuauflage setzt auf moderne Präsentation und vertraute Mechaniken, während ihr bereits in der Testphase einen Eindruck vom Umfang und der Struktur des Abenteuers gewinnt. Mit DRAGON QUEST VII Reimagined rückt ein Klassiker in neuer Form in den Fokus, der euch schon vor dem offiziellen Start einen fließenden Übergang zwischen Demo und finaler Version bietet.

12 Kommentare Added

    • AnCaptain4u 246635 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 10:02 Uhr
      Antwort auf Terendir

      Ja. Bei Sony, auf der PlayStation, sind mehrere Demos kostenpflichtig, außer du schließt ein PS Plus Abo ab

        • Terendir 151040 XP God-at-Arms Bronze | 06.01.2026 - 10:06 Uhr
          Antwort auf DanSanAliaMi

          Offenbar PlayStation-Spieler xD

          Ich bin ja noch nicht mal scharf drauf kostenfreie Demos zu spielen…

          • AnCaptain4u 246635 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 10:16 Uhr
            Antwort auf Terendir

            Es gab schon so einige Demos bzw Trials, die mich vom Spiel überzeugt (Cyberpunk und FF7 Remake zb) haben oder mich vor einem Kauf bewahrt haben (Battlefield 2042).
            Auch mag ich die 5 bis 10 Stunden Trials von ausgewählten EA Play Titeln via Game Pass Ultimate.
            Oder besonders gut ist die Trial von FF Online, wo man gute 100 Stunden kostenlosen Spielspaß haben kann.

  3. Wartenaufwunder 146530 XP Master-at-Arms Gold | 06.01.2026 - 09:41 Uhr

    Oh…. schaue ich mir gerne an…vom Stil war ich nicht so überzeugt in den Trailern.
    Daher ist ne Demo super.

    Vom Dragon Quest 3 Remake war ich ja leider ziemlich enttäuscht.

Hinterlasse eine Antwort