DRAGON QUEST VII Reimagined: Kostenlose Demo für alle Plattformen angekündigt

DRAGON QUEST VII Reimagined bringt zum Jahresauftakt frische JRPG‑Action auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und eröffnet euch schon morgen mit einer kostenlosen Demo den frühen Zugang zum Abenteuer.

Das überarbeitete Rollenspiel lässt euch ab dem 7. Januar direkt in die neue Version eintauchen und den Beginn der Reise ohne Einschränkungen ausprobieren, bevor die Vollversion am 5. Februar 2026 folgt.

Die Demo von DRAGON QUEST VII Reimagined ermöglicht euch, euren Fortschritt vollständig in das Hauptspiel zu übertragen, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt, sobald der Release ansteht.

Die Neuauflage setzt auf moderne Präsentation und vertraute Mechaniken, während ihr bereits in der Testphase einen Eindruck vom Umfang und der Struktur des Abenteuers gewinnt. Mit DRAGON QUEST VII Reimagined rückt ein Klassiker in neuer Form in den Fokus, der euch schon vor dem offiziellen Start einen fließenden Übergang zwischen Demo und finaler Version bietet.