DRAGON QUEST VII Reimagined: Neues Video zeigt die Entstehung des Remakes

Ein neues Behind-the-Scenes-Video liefert spannende Einblicke in die Entstehung von DRAGON QUEST VII Reimagined.

Unter dem Titel „The Making of DRAGON QUEST VII Reimagined“ sprechen Produzent Takeshi Ichikawa, Regisseur Masato Yagi und Szenario-Autorin Sayaka Takagi über den Entwicklungsprozess der Neuinterpretation.

Dabei erläutert das Team die Herausforderungen, die mit der Modernisierung eines der bekanntesten JRPGs verbunden waren. Im Mittelpunkt stehen die kreativen Entscheidungen hinter der Neuauflage sowie die Frage, wie die Identität des Originals bewahrt und gleichzeitig für moderne Plattformen weiterentwickelt werden konnte.

Die Entwickler geben außerdem Einblicke in ihre Ziele für das Projekt und erklären, welche Erfahrungen sie den Spielern mit der Neuauflage vermitteln möchten.

DRAGON QUEST VII Reimagined ist bereits für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.