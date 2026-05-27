DRAGON QUEST VII Reimagined: Neues Video zeigt die Entstehung des Remakes

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Image: LTD.

Ein neues Making-of-Video beleuchtet die Entwicklung von DRAGON QUEST VII Reimagined.

Ein neues Behind-the-Scenes-Video liefert spannende Einblicke in die Entstehung von DRAGON QUEST VII Reimagined.

Unter dem Titel „The Making of DRAGON QUEST VII Reimagined“ sprechen Produzent Takeshi Ichikawa, Regisseur Masato Yagi und Szenario-Autorin Sayaka Takagi über den Entwicklungsprozess der Neuinterpretation.

Dabei erläutert das Team die Herausforderungen, die mit der Modernisierung eines der bekanntesten JRPGs verbunden waren. Im Mittelpunkt stehen die kreativen Entscheidungen hinter der Neuauflage sowie die Frage, wie die Identität des Originals bewahrt und gleichzeitig für moderne Plattformen weiterentwickelt werden konnte.

Die Entwickler geben außerdem Einblicke in ihre Ziele für das Projekt und erklären, welche Erfahrungen sie den Spielern mit der Neuauflage vermitteln möchten.

DRAGON QUEST VII Reimagined ist bereits für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

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4 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 54715 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.05.2026 - 11:08 Uhr

    Happy Dragon Quest Day. 🥳🥳

    Schönes Making-of Video eines tollen Spiels. ❤️

    Bin schon sehr gespannt auf den Dragon Quest Livestream heute Nachmittag. 🥰

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  2. GERxJOHNNY 88870 XP Untouchable Star 4 | 27.05.2026 - 11:27 Uhr

    Schöner Artstyle, aber auch schön teuer wenn man sich die digital im Store kauft

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  3. Katanameister 438780 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.05.2026 - 11:32 Uhr

    Der Puppenstil hat mich erst skeptisch gemacht, aber sie haben es eigentlich gut hinbekommen, wenn man sich alles ansieht.

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