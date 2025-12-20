DRAGON QUEST VII Reimagined: Teil 1 des Adventure Logs enthüllt eine düstere neue Welt

Mit Adventure Log Part 1 startet Square Enix die Reise in DRAGON QUEST VII Reimagined, dem modernen Neustart des klassischen RPG‑Epos.
Der Auftakt führt Spieler in eine Welt voller vergessener Inseln, mysteriöser Ruinen und gefährlicher Kreaturen, die aus Feuer, Schatten und uralter Magie bestehen. Die Neuinterpretation verspricht nicht nur eine optisch überarbeitete Welt, sondern auch neue Rätselmechaniken und eine deutlich atmosphärischere Erzählweise.
Der erste Teil des Adventure Logs gibt einen Vorgeschmack auf die Mischung aus Entdeckung, Strategie und düsterer Fantasy, die das Reimagining prägt. Spieler sollen sich auf herausfordernde Puzzle‑Passagen, intensive Kämpfe und eine Geschichte einstellen, die stärker auf Mysterien und dunkle Wendungen setzt als das Original.
Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 und markiert den Beginn einer neuen Ära für einen der beliebtesten Klassiker der Reihe.
Schöner Abenteuer Trailer. 💚 Freue mich schon auf Dragon Quest VII Reimagined. 🙂
extrem hässliche Grafik, niemand hat sich das so vorgestellt.
Ich freue mich immer über DragonQuest, da der Spielspaß hier definitiv nicht auf der Strecke bleibt.
Also solahgsam mußich wohldoch mal in Deagon rein schauen,sieht ganz lustig aus
Das wird sicherlich gut. Aber um Teil 12 ist es verdächtig leise geworden
Wird bestimmt gut, nur bin ich auch kein Fan des Puppenstils.
Gefällt mir
Nicht mein Genre
Bin ich dabei! Bin schon unglaublich gespannt darauf:)