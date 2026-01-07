DRAGON QUEST VII Reimagined: Trailer zur kostenlosen Demo veröffentlicht

DRAGON QUEST VII Reimagined beginnt seine Reise mit einer kostenlosen Demo, die euch ab dem 7. Januar einen frühen Blick auf das überarbeitete Abenteuer ermöglicht.

Die Neuauflage von DRAGON QUEST VII Reimagined setzt auf eine spielbare Vorschau, deren Fortschritt vollständig in die finale Version übernommen werden kann, sobald das Hauptspiel am 5. Februar 2026 erscheint.

Die Demo führt euch in eine Geschichte, die über Meere hinweg und durch verschiedene Zeitebenen führt. Wer seine gespeicherten Daten später in die Vollversion überträgt, erhält zusätzlich eine besondere Belohnung in Form von Maribels Day Off Dress, das exklusiv für Spieler mit Demo‑Fortschritt vorgesehen ist.

Mit der Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheint DRAGON QUEST VII Reimagined gleichzeitig auf allen großen Plattformen. Die Demo bietet damit einen plattformübergreifenden Startpunkt für alle, die das Abenteuer vorab anspielen möchten.

Hier ist der Demo Trailer für euch: