DRAGON QUEST VII Reimagined: Trailer zur kostenlosen Demo veröffentlicht

DRAGON QUEST VII Reimagined beginnt seine Reise mit einer kostenlosen Demo, die euch ab dem 7. Januar einen frühen Blick auf das überarbeitete Abenteuer ermöglicht.
Die Neuauflage von DRAGON QUEST VII Reimagined setzt auf eine spielbare Vorschau, deren Fortschritt vollständig in die finale Version übernommen werden kann, sobald das Hauptspiel am 5. Februar 2026 erscheint.
Die Demo führt euch in eine Geschichte, die über Meere hinweg und durch verschiedene Zeitebenen führt. Wer seine gespeicherten Daten später in die Vollversion überträgt, erhält zusätzlich eine besondere Belohnung in Form von Maribels Day Off Dress, das exklusiv für Spieler mit Demo‑Fortschritt vorgesehen ist.
Mit der Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheint DRAGON QUEST VII Reimagined gleichzeitig auf allen großen Plattformen. Die Demo bietet damit einen plattformübergreifenden Startpunkt für alle, die das Abenteuer vorab anspielen möchten.
Hier ist der Demo Trailer für euch:
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Video. 💚 Freue mich auf die Demo später. 🙂
Cross‑Progression ? Spielstand auf PC, Switch…übertragbar ?
Nein, doch nicht so wie ich dachte…
No Cross-Save Between Platforms
Richtig schade dass es nicht in der Xcloud ist, dann wäre es dank PlayAnywhere eine leichte Entscheidung wo ich es kaufen würde. Ich hätte es gerne für den PC für max Auflösung und Fps, auch wenn manche jetzt meinen braucht man nicht bei so einem Spiel, doch genau bei so einem Spiel braucht man es 😛 Einfach genial wenn es so aussieht als ob man durch ein Fenster auf MinaturFiguren schaut mit einem 4k/240 Oled Monitor übrigens genauso bei 2,5D HD Games.
Play Anywhere ist ja vorhanden und wäre optimal, leider will bei mir Remote mit der Xbox nicht richtig laufen und es ist natürlich nicht in der Xcloud ;(
Auf der PS5 hat man keine Pc Version dabei aber dafür klappt dort Remote mit dem Handy sau gut und ich hab ne Ps Portal.
Auf der Switch 2 ist es wieder deutlich niedriger aufgelöst und sicher mit 30 Fps, dafür aber uneingeschränkt Mobil.
Nur am Pc über Steam wäre auch eine Option und dann mit Steam Link, das läuft aber auch wieder nur so mittel gut irgendwie.
Wie entscheidet ihr sowas? Warum kann es nicht einfach in der Xcloud sein, dass wäre so perfekt mit PlayAnywhere zusammen
Sieht gut aus, freue mich schon auf die Demo.
Für mich das perfekte Switch Spiel.