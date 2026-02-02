DRAGON QUEST VII Reimagined: Weitere Spielszenen aus der Neuauflage

Image: LTD.

In zwei neuen Videos zeigen wir euch weitere Spielszenen aus Dragon Quest VII Reimagined auf der Xbox Series X.

Um in unserem Abenteuer weiter voranzuschreiten, benötigt ihr Tafelfragmente, die im Startgebiet verteilt sind. Nur wenn ihr diese vollständig gesammelt habt, geht die Reise weiter.

Natürlich liegen die Tafelfragmente nicht einfach offen in der Welt herum. Um sie zu erhalten, müssen Prüfungen abgeschlossen werden, die euch gleichzeitig mit der grundlegenden Steuerung des Spiels vertraut machen.

In den folgenden Videos könnt ihr euch weitere Spielszenen aus DRAGON QUEST VII Reimagined auf der Xbox Series X anschauen.

3 Kommentare Added

  2. Katanameister 314560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.02.2026 - 19:37 Uhr

    Mir haben einige Ausschnitte gereicht, um vom Spiel überzeugt zu sein, ich liebe auch die rundenbasierten Kämpfe.

  3. Ralle89 77280 XP Tastenakrobat Level 3 | 02.02.2026 - 19:53 Uhr

    Sieht schon wirklich gut aus das gameplay vielleicht in nen sale könnte ich es mir vorstellen

