DRAGON QUEST XII: Jenseits der Träume: Neustart mit neuem Namen und neuem Logo

Im Rahmen des DQ-Day Broadcasts hat Square Enix umfassende Änderungen an DRAGON QUEST XII: Jenseits der Träume bestätigt.

Die Entwicklung des Rollenspiels wurde demnach unter einer neuen Struktur von Grund auf neu aufgesetzt. Im Zuge dieser Neuausrichtung trägt das Spiel nicht länger den bisherigen Titel „DRAGON QUEST XII: The Flames of Fate“, sondern heißt ab sofort „DRAGON QUEST XII: Jenseits der Träume“.

Zusätzlich wurde das Logo des Spiels vollständig überarbeitet. Während der Präsentation zeigten die Entwickler außerdem erste Gameplay-Aufnahmen aus der aktuellen Entwicklungsphase.

Begleitend dazu veröffentlichten Game Designer Yuji Horii sowie Executive Producer Yosuke Saito neue Statements zur Zukunft des Projekts.