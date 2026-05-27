DRAGON QUEST XII: Jenseits der Träume: Neustart mit neuem Namen und neuem Logo

Im Rahmen des DQ-Day Broadcasts hat Square Enix umfassende Änderungen an DRAGON QUEST XII: Jenseits der Träume bestätigt.
Die Entwicklung des Rollenspiels wurde demnach unter einer neuen Struktur von Grund auf neu aufgesetzt. Im Zuge dieser Neuausrichtung trägt das Spiel nicht länger den bisherigen Titel „DRAGON QUEST XII: The Flames of Fate“, sondern heißt ab sofort „DRAGON QUEST XII: Jenseits der Träume“.
Zusätzlich wurde das Logo des Spiels vollständig überarbeitet. Während der Präsentation zeigten die Entwickler außerdem erste Gameplay-Aufnahmen aus der aktuellen Entwicklungsphase.
Begleitend dazu veröffentlichten Game Designer Yuji Horii sowie Executive Producer Yosuke Saito neue Statements zur Zukunft des Projekts.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt und freue mich auf den neuen Dragon Quest Teil. ❤️ Name Dragon Quest XII: Jenseits der Träume und das neue Logo gefallen mir. 🙂
Da bin ich natürlich dabei. Absolute Pflicht für jeden der nur entfernt JRPGs liebt. ❤️
Noch eine Serie, das Opfer des Wokismus geworden ist.
Sieht bald aus wie Fortnite 🙈.
Dragon Quest 11 war super, bin gespannt ob sie dieses Niveau auch bei Teil 12 halten können.
Neue Richtung nach ewigen Jahren Entwicklung… Ich ahne schon sie machen ein Action-RPG draus…bitte nicht.