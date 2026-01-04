Dragon Quest XII: The Flames Of Fate: Jubiläums‑Teaser entfacht neue Hype‑Welle bei Fans

Dragon Quest XII und Dragon Quest VII Reimagined rücken mit frischen Anniversary‑Hinweisen in den Mittelpunkt der Gaming‑Szene, während die Reihe ihr 40‑jähriges Bestehen vorbereitet.

Die Reihe steht gemeinsam mit Crash Bandicoot, Tomb Raider, Halo, Sonic the Hedgehog, Resident Evil und vielen weiteren Spielen im Rampenlicht eines Jubiläumsjahres, das bereits jetzt durch mehrere Teaser geprägt ist.

Während Dragon Quest 7 Reimagined kurz vor dem Launch steht, deutet die offizielle Kommunikation der Marke auf verschiedene Ankündigungen hin, die im Laufe des Jahres folgen sollen. Serien‑Schöpfer Yuji Horii bekräftigt diese Aussicht und stellt in Aussicht, dass zahlreiche Neuigkeiten vorbereitet werden. Auch Produzent Yosuke Saito spricht von einer großen Feier und verweist zusätzlich auf ein kleines Extra zum neunten Jubiläum von NieR: Automata.

Im Zentrum der Spekulationen steht Dragon Quest XII: The Flames of Fate, das seit seiner Enthüllung im Jahr 2021 auf neue Informationen wartet.

Das Projekt soll Verzögerungen erlebt haben, die offenbar dazu führten, dass Produzent Yu Miyake seine Rolle niederlegte. Horii versichert jedoch, dass Dragon Quest 12 weiterhin in Entwicklung sei und Stück für Stück neue Details erhalten werde. Hinweise auf eine mögliche Nintendo‑Switch‑2‑Version stehen ebenfalls im Raum, ohne dass weitere Informationen bestätigt wurden.

Der Dragon Quest Day am 27. Mai gilt als möglicher Zeitpunkt für eine kommende Livestream‑Ankündigung. Bis dahin richtet sich der Fokus auf Dragon Quest VII Reimagined, das am 5. Februar für Xbox Series X/S, PS5, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint und das Original mit einem überarbeiteten Ablauf sowie einem neuen Ende erweitert.