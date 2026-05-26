Dragon Quest XII: The Flames Of Fate: Yosuke Saito übernimmt Executive-Producer-Rolle

Yosuke Saito wird Executive Producer bei Dragon Quest 12, während Details zur Produktion weiterhin zurückgehalten werden.

Bei einem Auftritt auf dem BitSummit-Event hat Yosuke Saito neue Informationen zu Dragon Quest XII: The Flames Of Fate bestätigt. Demnach übernimmt er die Rolle des Executive Producers für den kommenden Serienteil.

Gleichzeitig stellte er klar, dass eine andere Person die Hauptverantwortung als Produzent trägt. Weitere Details zur Entwicklung wurden bewusst zurückgehalten, auch mit Blick auf den nahenden Dragon Quest Day am 27. Mai.

Die Aussagen deuten darauf hin, dass sich die Produktion von Dragon Quest 12 weiterhin in einer frühen oder streng abgeschirmten Phase befindet. Konkrete Informationen zu Gameplay, Umfang oder Release-Zeitraum wurden nicht genannt.

Square Enix hält sich seit längerer Zeit sehr bedeckt, was den nächsten Hauptteil der Reihe betrifft. Auch dieser neue Hinweis liefert daher eher einen strukturellen Einblick in die Entwicklung als konkrete Spielinhalte.

Vielleicht gibt es morgen mehr Informationen zu Dragon Quest XII: The Flames Of Fate.