Dragon Quest XII: The Flames Of Fate: Yosuke Saito übernimmt Executive-Producer-Rolle

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Image: Square Enix

Yosuke Saito wird Executive Producer bei Dragon Quest 12, während Details zur Produktion weiterhin zurückgehalten werden.

Bei einem Auftritt auf dem BitSummit-Event hat Yosuke Saito neue Informationen zu Dragon Quest XII: The Flames Of Fate bestätigt. Demnach übernimmt er die Rolle des Executive Producers für den kommenden Serienteil.

Gleichzeitig stellte er klar, dass eine andere Person die Hauptverantwortung als Produzent trägt. Weitere Details zur Entwicklung wurden bewusst zurückgehalten, auch mit Blick auf den nahenden Dragon Quest Day am 27. Mai.

Die Aussagen deuten darauf hin, dass sich die Produktion von Dragon Quest 12 weiterhin in einer frühen oder streng abgeschirmten Phase befindet. Konkrete Informationen zu Gameplay, Umfang oder Release-Zeitraum wurden nicht genannt.

Square Enix hält sich seit längerer Zeit sehr bedeckt, was den nächsten Hauptteil der Reihe betrifft. Auch dieser neue Hinweis liefert daher eher einen strukturellen Einblick in die Entwicklung als konkrete Spielinhalte.

Vielleicht gibt es morgen mehr Informationen zu Dragon Quest XII: The Flames Of Fate.

Quelle
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6 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 54455 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.05.2026 - 08:54 Uhr

    „Vielleicht gibt es morgen mehr Informationen zu Dragon Quest XII: The Flames Of Fate.“

    Ich hoffe es so sehr. 🙏🏻 Dragon Quest XI war richtig schön. 🥰 Bin gespannt auf den neuen Teil. 🙂

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  4. Ash2X 338220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.05.2026 - 09:26 Uhr

    Der Produzent von Babylons Fall und Nier…puuuh…schwierig.

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  5. Frostbeast 7230 XP Beginner Level 3 | 26.05.2026 - 09:35 Uhr

    Ich habe Dragonsquest nie verstehen können. Es ist und war schon immer ein Grundsolides RPG, ohne je was besonderes zu haben. Dementsprechen bin ich vom Hype immer überrascht.
    dazu kommt, dass der Grafikstil nichts für mich ist. Ich finde den schrecklich.

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  6. Drakeline6 217535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.05.2026 - 09:57 Uhr

    Bei Nier hat er großartige Arbeit geleistet.
    Hofentlich ist das Spiel nicht mjehr allzuweit entfernt.

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