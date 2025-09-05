Dragon Ruins: Dungeon-Crawler-RPG für Xbox erschienen

KEMCO gibt die Veröffentlichung von Dragon Ruins für Xbox-Konsolen, einschließlich Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-Geräte, PlayStation 5 und für die Nintendo Switch-Systemfamilie bekannt.
Wagt euch in die Tiefen einer alten Ruine, die in der Hauptstadt von Isigwere entdeckt wurde, aus der noch niemand zurückgekehrt ist – und wo ein legendärer Drache auf euch wartet.
In diesem Dungeon-Crawler-RPG im Retro-Stil werdet ihr zum Helden, der das Labyrinth erobert und das in den Schatten lauernde Ungeheuer besiegt.
Features:
- Wählt aus 12 einzigartigen Klassen wie Ritter und Bogenschütze, um eure perfekte 4-köpfige Gruppe zusammenzustellen.
- Taucht ein in klassische 3D-Dungeon-Erkundung mit automatischer Kartenerstellung und rasanten automatischen Kämpfen.
- Mit jedem Durchlauf werden die Gegner stärker – steigt im Level auf, verbessert eure Ausrüstung und stellt euch dem sich ständig weiterentwickelnden Endgegner.
- Ein Einzelspieler-Dungeon-RPG-Erlebnis voller Pixel-Art-Charme, entspannter Erkundung und Kämpfen sowie endloser Wiederspielbarkeit.
- Werdet durch viele Herausforderungen zu legendären Helden!
8 Kommentare
Nice, überall schwarze Wände…. Phantasie regelt! 😉
Ja für ein Handygame ganz nett.
Also neee was soll das für was ne series habe bei solchen spielen?
Ähm… nein. Da spiele ich lieber Legend of Grimrock
Das ist mir deutlich zu minimalistisch.
Video gesehen und direkt mit dem Spiel abgeschlossen 🙄.
🤣🤣🤣
Irgendwie hat diese minimalistische Ästhetik ja schon etwas, aber ich glaub da würd ich lieber Phantasy Star 1 nachholen. Da ist das wenigstens authentisch. xD