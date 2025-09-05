Dragon Ruins: Dungeon-Crawler-RPG für Xbox erschienen

Erkundet in Dragon Ruins antike Ruinen und besiegt den Drachen in diesem Dungeon-Crawler-RPG.

KEMCO gibt die Veröffentlichung von Dragon Ruins für Xbox-Konsolen, einschließlich Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-Geräte, PlayStation 5 und für die Nintendo Switch-Systemfamilie bekannt.

Wagt euch in die Tiefen einer alten Ruine, die in der Hauptstadt von Isigwere entdeckt wurde, aus der noch niemand zurückgekehrt ist – und wo ein legendärer Drache auf euch wartet.

In diesem Dungeon-Crawler-RPG im Retro-Stil werdet ihr zum Helden, der das Labyrinth erobert und das in den Schatten lauernde Ungeheuer besiegt.

Features:

Wählt aus 12 einzigartigen Klassen wie Ritter und Bogenschütze, um eure perfekte 4-köpfige Gruppe zusammenzustellen.

Taucht ein in klassische 3D-Dungeon-Erkundung mit automatischer Kartenerstellung und rasanten automatischen Kämpfen.

Mit jedem Durchlauf werden die Gegner stärker – steigt im Level auf, verbessert eure Ausrüstung und stellt euch dem sich ständig weiterentwickelnden Endgegner.

Ein Einzelspieler-Dungeon-RPG-Erlebnis voller Pixel-Art-Charme, entspannter Erkundung und Kämpfen sowie endloser Wiederspielbarkeit.

Werdet durch viele Herausforderungen zu legendären Helden!