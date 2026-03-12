Dragon Slayer Project: Falcom enthüllt neues Projekt und Fans rätseln über Genre & Plattformen

Falcom hat offiziell Dragon Slayer Project angekündigt, ein vorläufig betiteltes 45. Jubiläumsprojekt, das für Konsolen erscheinen soll.
Konkretes Genre, Plattformen und ein Release-Termin wurden noch nicht bekannt gegeben, doch die Ankündigung sorgt bereits jetzt für große Aufmerksamkeit unter Retro- und RPG-Fans.
Die Dragon Slayer-Reihe startete 1984 auf dem PC-8801 mit einem „new-type, real-type role-playing game“ und setzte neue Maßstäbe für Action-RPGs.
Besonders hervorgehoben wurden einfache Steuerungen, innovative Wachstumssysteme, bei denen Erfahrungspunkte und Items nach Hause gebracht werden konnten, sowie knifflige Rätsel, die den gezielten Einsatz von Items und Magie erforderten.
Die frühen Titel wie Xanadu, Romancia, Legacy of the Wizard und Sorcerian gelten bis heute als Meilensteine der Genre-Geschichte.
Mit Dragon Slayer: The Legend of Heroes, dem sechsten Teil der Serie, etablierte Falcom ein kommandobasiertes Kampfsystem und legte gleichzeitig den Fokus auf individuelle Charaktere, eine ausgearbeitete Spielwelt und tiefgehende Story-Entwicklung. Dieses Spiel führte direkt zum Spin-off The Legend of Heroes, aus dem später die Story-RPG-Serie Trails hervorging, beginnend mit The Legend of Heroes: Trails in the Sky.
Mit Dragon Slayer Project setzt Falcom seine traditionsreiche Reihe fort und gibt Spielern die Chance, die Faszination dieser legendären Action-RPG-Wurzeln in moderner Form erneut zu erleben. Der Rest bleibt ein Rätsel – vorerst!
Dragon Slayer – Meilensteine der Reihe
1984 – Dragon Slayer (PC-8801)
- Start der Reihe als „new-type, real-type RPG“
- Innovative Mechaniken: Rammen zum Angriff, Erfahrungspunkte & Items nach Hause bringen, Rätsel mit Items/Magie lösen
1985 – Xanadu
- Erste große Weiterentwicklung
- Komplexeres Kampfsystem, Dungeon- und Action-RPG-Elemente
1986 – Romancia
- Fokus auf Storytelling und leichte RPG-Mechanik
- Einsteigerfreundlicher Einstieg in die Serie
1987 – Sorcerian
- Episodisches Gameplay
- Charakterentwicklung über verschiedene Missionen
1989 – Legacy of the Wizard
- Action-RPG mit mehreren spielbaren Charakteren
- Betonung von Exploration und Puzzle-Lösungen
1994 – Dragon Slayer: The Legend of Heroes
- Kommandobasiertes Kampfsystem
- Einführung tiefgehender Story-Elemente und charakterbasierter Erzählung
- Beginn der Ablegerreihe The Legend of Heroes
2004 – Trails in the Sky
- Spin-off der Dragon Slayer-Reihe
- Story-RPG, das die Grundlage für die erfolgreiche Trails-Serie bildet
2026 (?) – Dragon Slayer Project
- 45. Jubiläumsprojekt von Falcom
- Konsolenfokus, Genre und Release noch unbekannt
Habt ihr eines der Spiele gespielt?
Für Xbox kommt es auf jeden Fall nicht.
Wenn ich mir Ys 8&9 so anschaue sind meine Erwartungen aber auch gedämpft, selbst wenn es kommen sollte.
Nie gespielt oder gar davon gehört.
Sagt mir nichts, aber lasse mich gerne überraschen.
Xanadu kenn ich, war das nicht dieser Rollschuh Film.😅