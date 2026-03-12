Dragon Slayer Project: Falcom enthüllt neues Projekt und Fans rätseln über Genre & Plattformen

Falcom hat offiziell Dragon Slayer Project angekündigt, ein vorläufig betiteltes 45. Jubiläumsprojekt, das für Konsolen erscheinen soll.

Konkretes Genre, Plattformen und ein Release-Termin wurden noch nicht bekannt gegeben, doch die Ankündigung sorgt bereits jetzt für große Aufmerksamkeit unter Retro- und RPG-Fans.

Die Dragon Slayer-Reihe startete 1984 auf dem PC-8801 mit einem „new-type, real-type role-playing game“ und setzte neue Maßstäbe für Action-RPGs.

Besonders hervorgehoben wurden einfache Steuerungen, innovative Wachstumssysteme, bei denen Erfahrungspunkte und Items nach Hause gebracht werden konnten, sowie knifflige Rätsel, die den gezielten Einsatz von Items und Magie erforderten.

Die frühen Titel wie Xanadu, Romancia, Legacy of the Wizard und Sorcerian gelten bis heute als Meilensteine der Genre-Geschichte.

Mit Dragon Slayer: The Legend of Heroes, dem sechsten Teil der Serie, etablierte Falcom ein kommandobasiertes Kampfsystem und legte gleichzeitig den Fokus auf individuelle Charaktere, eine ausgearbeitete Spielwelt und tiefgehende Story-Entwicklung. Dieses Spiel führte direkt zum Spin-off The Legend of Heroes, aus dem später die Story-RPG-Serie Trails hervorging, beginnend mit The Legend of Heroes: Trails in the Sky.

Mit Dragon Slayer Project setzt Falcom seine traditionsreiche Reihe fort und gibt Spielern die Chance, die Faszination dieser legendären Action-RPG-Wurzeln in moderner Form erneut zu erleben. Der Rest bleibt ein Rätsel – vorerst!

Dragon Slayer – Meilensteine der Reihe

1984 – Dragon Slayer (PC-8801)

Start der Reihe als „new-type, real-type RPG“

Innovative Mechaniken: Rammen zum Angriff, Erfahrungspunkte & Items nach Hause bringen, Rätsel mit Items/Magie lösen

1985 – Xanadu

Erste große Weiterentwicklung

Komplexeres Kampfsystem, Dungeon- und Action-RPG-Elemente

1986 – Romancia

Fokus auf Storytelling und leichte RPG-Mechanik

Einsteigerfreundlicher Einstieg in die Serie

1987 – Sorcerian

Episodisches Gameplay

Charakterentwicklung über verschiedene Missionen

1989 – Legacy of the Wizard

Action-RPG mit mehreren spielbaren Charakteren

Betonung von Exploration und Puzzle-Lösungen

1994 – Dragon Slayer: The Legend of Heroes

Kommandobasiertes Kampfsystem

Einführung tiefgehender Story-Elemente und charakterbasierter Erzählung

Beginn der Ablegerreihe The Legend of Heroes

2004 – Trails in the Sky

Spin-off der Dragon Slayer-Reihe

Story-RPG, das die Grundlage für die erfolgreiche Trails-Serie bildet

2026 (?) – Dragon Slayer Project

45. Jubiläumsprojekt von Falcom

Konsolenfokus, Genre und Release noch unbekannt

