Dragonkin: The Banished: Action-ARPG mit Koop-Modus startet bald auf Konsolen

Dragonkin – The Banished erscheint am 19. März 2026 für Xbox Series X/S und erlaubt Solo-, lokale Koop- und Online-Spielerfahrungen mit bis zu vier Spielern.

Bald könnt ihr euch in Dragonkin – The Banished wieder in den Kampf gegen mächtige Drachenwesen stürzen. Das Action-ARPG erscheint am 19. März 2026 für Xbox Series X/S und bietet sowohl Solo-Spielern als auch Teams jede Menge Abenteuer.

In der Stadt Montescail könnt ihr eure eigene Basis aufbauen. Arbeitet gemeinsam mit Freunden, um neue Stadtviertel zu öffnen, Händler zu verbessern und eure Stadt in Echtzeit wachsen zu sehen. Wer lieber allein spielt, kann das gesamte Spiel auch offline erleben.

Koop- und Multiplayer-Erfahrung

Das Spiel unterstützt:

Solo-Play

Lokalen Koop für 2 Spieler

Online-Koop mit bis zu 4 Spielern

Dabei kämpft ihr gegen die Dragonkin-Horden, schaltet neue Fähigkeiten frei, sammelt bessere Ausrüstung und baut eure Stadt sowie euer Vermächtnis auf.

Gameplay-Highlights

Zähmt und trainiert euren Wyrmling, um im Kampf zu unterstützen

Findet euren eigenen Spielstil und meistert die Herausforderungen

Baut die Stadt Montescail aus und entwickelt eure Community

Kombinierbare Koop-Modi für maximalen Spielspaß

Seid ihr bereit, die Dragonkin-Horden zu bekämpfen und euer Vermächtnis zu errichten?