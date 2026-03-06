Dragonkin: The Banished: Action-ARPG mit Koop-Modus startet bald auf Konsolen

Bald könnt ihr euch in Dragonkin – The Banished wieder in den Kampf gegen mächtige Drachenwesen stürzen. Das Action-ARPG erscheint am 19. März 2026 für Xbox Series X/S und bietet sowohl Solo-Spielern als auch Teams jede Menge Abenteuer.
In der Stadt Montescail könnt ihr eure eigene Basis aufbauen. Arbeitet gemeinsam mit Freunden, um neue Stadtviertel zu öffnen, Händler zu verbessern und eure Stadt in Echtzeit wachsen zu sehen. Wer lieber allein spielt, kann das gesamte Spiel auch offline erleben.
Koop- und Multiplayer-Erfahrung
Das Spiel unterstützt:
- Solo-Play
- Lokalen Koop für 2 Spieler
- Online-Koop mit bis zu 4 Spielern
Dabei kämpft ihr gegen die Dragonkin-Horden, schaltet neue Fähigkeiten frei, sammelt bessere Ausrüstung und baut eure Stadt sowie euer Vermächtnis auf.
Gameplay-Highlights
- Zähmt und trainiert euren Wyrmling, um im Kampf zu unterstützen
- Findet euren eigenen Spielstil und meistert die Herausforderungen
- Baut die Stadt Montescail aus und entwickelt eure Community
- Kombinierbare Koop-Modi für maximalen Spielspaß
Dragonkin – The Banished erscheint am 19. März 2026 für Xbox Series X/S.
Seid ihr bereit, die Dragonkin-Horden zu bekämpfen und euer Vermächtnis zu errichten?