Dragonkin: The Banished: Beleuchtet den Lokalen- und Online-Koop-Modus im Detail

Eko Software und NACON geben bekannt, dass mit dem jüngsten, großen Update zu Dragonkin: The Banished der Beta-Start des Online-Koop-Modus auf PC einhergeht.

Auch auf Konsolen werden Spielende bald die Möglichkeit haben, die Hauptstory sowie Endgame-Inhalte in Teams von zwei bis vier Drachenjägern zu bewältigen. Dragonkin: The Banished erscheint in Version 1.0 am 16. März für PC und am 19. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Im Online-Koop-Modus können Spielende Gruppen von zwei bis vier Personen bilden, um gemeinsam die Welt zu erkunden und gegen die drakonische Bedrohung zu kämpfen. Dabei erhält jedes Gruppenmitglied eigene Beute, die frei mit den anderen im Team gehandelt werden kann.

Die Stadt Montescail dient als soziales Zentrum, das zahlreiche Spielende gleichzeitig beherbergen kann und sich durch die Handlungen jedes einzelnen weiterentwickelt. Durch gesammelte Erfahrung bringen Spielende die Stadt und ihre Dienstleistungen voran und schalten Verbesserungen frei, die der gesamten Community zugutekommen. Das gemeinsame Abenteuer setzt sich auch in den Endgame-Aktivitäten fort, die ebenfalls vollständig im Team erlebt werden können.

Dragonkin: The Banished bietet zudem große Flexibilität durch einen lokalen Koop-Modus für zwei Spielende auf einem Bildschirm. Lokales und Online-Spiel lässt sich außerdem kombinieren: Zwei Drachenjäger im lokalen Koop können zusammen mit zwei weiteren über das Internet eine Vierergruppe bilden.

Dragonkin: The Banished ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar und wird in Version 1.0 ab 16. März für PC und ab 19. März 2026 für Konsolen erhältlich sein.



