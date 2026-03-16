Dragonkin: The Banished: Bringt Koop-Action gegen Drachen

Mit Dragonkin The Banished erwartet euch ein neues Action-Rollenspiel, in dem ihr euch einer gewaltigen drakonischen Bedrohung stellen müsst. Als einer von mehreren legendären Helden zieht ihr in den Kampf gegen Drachenhorden, baut eure eigene Stadt auf und entwickelt immer mächtigere Fähigkeiten, um die Welt vor der Zerstörung zu bewahren.

Das Spiel lässt sich sowohl alleine als auch im Koop erleben. Neben einem lokalen Zwei-Spieler-Modus könnt ihr euch online mit bis zu vier Spielern zusammenschließen. Gemeinsam stellt ihr euch gefährlichen Gegnern, sammelt Ausrüstung und entwickelt eure Charaktere weiter, während ihr euch Schritt für Schritt durch die Reihen der Dragonkin kämpft.

Ein zentrales Element von Dragonkin The Banished ist die Entwicklung eurer Fähigkeiten. Mithilfe des sogenannten Ancestral Grid erstellt ihr individuelle Builds, die euren Spielstil definieren. Gleichzeitig entwickelt sich nicht nur euer Held weiter, sondern auch eure Ausrüstung, eure Stadt und euer Drachenbegleiter.

Besonders wichtig ist dabei euer eigener Wyrmling, ein kleiner Drachengefährte, den ihr trainiert und im Kampf einsetzen könnt. Mit zunehmendem Fortschritt lernt er neue Fähigkeiten und unterstützt euch dabei, immer stärkere Gegner zu besiegen.

Neben der Action steht auch der Aufbau einer eigenen Stadt im Mittelpunkt. Hier entwickelt ihr eure Basis weiter, schaltet neue Möglichkeiten frei und stärkt eure Helden für kommende Schlachten gegen die Drachenhorden.

Insgesamt stehen vier unterschiedliche Helden zur Auswahl, die jeweils eigene Kampfstile und Fähigkeiten besitzen. Durch neue Ausrüstung, Talente und strategische Entscheidungen entstehen so zahlreiche Spielweisen, mit denen ihr euch den Herausforderungen stellen könnt.

Dragonkin The Banished erscheint am 19. März für Konsolen. Spieler mit der Blood Scale Edition sowie PC-Spieler erhalten bereits ab dem 16. März Zugriff auf das Action-Rollenspiel.