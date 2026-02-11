Dragonkin: The Banished: Eine verdorbene Welt öffnet sich im März

Dragonkin: The Banished erscheint am 19. März und ist ab jetzt vorbestellbar!

NACON und Eko Software geben den heutigen Start der Vorbestellungen und das Releasedatum für Dragonkin: The Banished bekannt.

Das Spiel wird in seiner endgültigen Version am 19. März für PC und Konsolen veröffentlicht.

Die Early-Access-Phase war geprägt von wertvollen Diskussionen mit Fans des Genres. Auf Grundlage dieses Feedbacks wurde das Spiel bereits um einen neuen Charakter, neue Kampfzonen und zahlreiche Verbesserungen erweitert.

Während die Spieler bereits das erste Kapitel durchspielen können, verspricht die Version 1.0 noch viel umfangreichere Inhalte, wie vier weitere Kapitel, verschiedene Biome und viele Arten von Gegnern.

Ab sofort können alle eine riesige und verdorbene Welt in der Hauptgeschichte und deren Endgame-Inhalten erkunden und aus vier einzigartigen Helden wählen. Jeder wird von einem Drachenbegleiter unterstützt, einem strategischen Partner, der passive Boni und mächtige aktive Fähigkeiten bietet.

Dank des Ancestral Grid, einer einzigartigen Progression Mechanik, steht die Individualisierung im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Wie bei einem Puzzle können die Spielenden ihre Fähigkeiten so anordnen, dass sie verheerende Synergien schaffen und ihren Spielstil gegen Horden von Feinden optimieren können.

In Dragonkin: The Banished schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines von drei verfügbaren Drachenjägern mit dem Ziel, die Menschheit von den eindringenden Drachenmächten zu befreien.

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bietet das Spiel tiefgreifende Theoriebildung durch verschiedene Mechaniken zur Charakterverbesserung, die unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Die Spielenden entwickeln die Fähigkeiten ihres Helden durch ein einzigartiges Fertigkeitensystem namens Ancestral Grid, indem sie Fragmente, die sie während ihres Abenteuers erhalten haben, miteinander verbinden. Außerdem profitieren sie von der Stadt Montescail, einem wahren Knotenpunkt, der es ihnen dank zahlreicher Dienstleistungen ermöglicht, ihre Strategie umzusetzen.

Begleitet von ihrem treuen Drachling entdecken sie eine faszinierende Geschichte sowie ein Endgame, das voller Aktivitäten und vor allem Schlachten ist.

Dragonkin: The Banished ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar und wird am 19. März 2026 für PC und Konsolen erhältlich sein.