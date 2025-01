Dragonkin: The Banished: Enthüllung des PC-Termins zum Early Access

Zu Dragonkin: The Banished wurde der Termin zum Early Access und das Veröffentlichungsdatum enthüllt.

Dragonkin: The Banished erscheint am 6. März 2025 im Early Access auf Steam. Dragonkin: The Banished soll dazu für Playstation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht werden. Ob es auch ein Preview-Programm für das Spiel auf der Xbox geben wird, wurde nocht nicht verraten.

Wer jedoch sehnsüchtig auf das Spiel wartet, muss sich wohl noch in Geduld üben, wenn im März erst die Early Access-Phase startet, könnte das Spiel vielleicht im Sommer oder Herbst erscheinen, wenn alles gut läuft.

Wer Bock auf neue Spielszenen zum Hardcore-Hack’n’Slash-Titel hat, der kann sich hier den Early Access PC-Trailer anschauen: